Jasný signál z Bratislavy! Pellegrini s Rašim vyhlásili, že V4 žije a Západ ju musí začať brať vážne

BRATISLAVA - Vyšehradská skupina (V4) je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to v stredu prezident SR Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia predsedníctva SR vo V4 na Bratislavskom hrade. Vyšehradská skupina má podľa neho význam nie ako sentimentálna spomienka, ale ako nástroj, aby stredná Európa dokázala pomenovať svoje záujmy. Prezident si myslí, že vyhlásenia, ohlasujúce koniec V4, boli len „zbožným želaním“ niektorých politikov bez rešpektovania reality.
Hlava štátu pripomenula, že o Vyšehradskej skupine sa v posledných rokoch hovorilo aj s pochybnosťami či presvedčením, že tento formát spolupráce už patrí do minulosti. „V4 neskončila, je tu opäť a musí sa hrdo hlásiť o svoje slovo. Áno, prešla si skúškami, rozdielmi aj obdobiami, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu,“ vyhlásil prezident v príhovore pred koncertom k začiatku predsedníctva SR vo V4.
Význam Vyšehradskej skupiny
História strednej Európy naučila podľa prezidenta krajiny V4, že keď spolu nehovoríme my, hovoria a rozhodujú o nás iní. „Aj preto má Vyšehradská skupina význam. Nie ako sentimentálna spomienka alebo hrdosť na minulosť, ale ako nástroj, aby stredná Európa dokázala pokojne, vecne, zodpovedne a rázne pomenovať svoje záujmy. Dnes čelíme novým výzvam vo svete a je na nás, ako uchopíme šancu byť znova rešpektovaným partnerom,“ zdôraznil Pellegrini.
Stredná Európa podľa neho rozumie výzvam, ktorým aktuálne čelí EÚ. „Má vlastnú skúsenosť s transformáciou, reformami, dobiehaním iných a s tým, že sloboda, prosperita ani bezpečnosť sa neudržia samy,“ povedal s tým, že V4 je dospelá a sebavedomá súčasť Európy a Európskej únie. Vzhľadom na to, že V4 predstavuje približne 65 miliónov občanov Únie a približne desatinu jej hospodárskeho výkonu, nie je podľa Pellegriniho na jej okraji, ale silou, ktorú treba brať vážne. Dodal, že stredná Európa môže priniesť staršej Európe to, čo dnes veľmi potrebuje - triezvosť, skúsenosť, zdravý sedliacky rozum a hlavne zmysel pre realitu.
Podmienka vzájomnej dôvery
„Rešpekt k národno-štátnym záujmom nie je vôbec prekážkou európskej spolupráce. Naopak, je jednou z podmienok vzájomnej dôvery. A silná Európa sa jednoducho nedá budovať bez silných regiónov, ku ktorým patrí aj V4,“ zdôraznil slovenský prezident. Priznal, že V4 nebola vždy v minulosti vnímaná ako pohodlný partner pre západných susedov. „Napríklad v otázke nelegálnej migrácie boli postoje strednej Európy často označované za príliš tvrdé. Dnes však vidíme, že dôraz na ochranu našich vonkajších hraníc, boj proti pašeráckym sieťam, spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu, nebol prejavom našej neochoty niekomu pomôcť. Bol prejavom našej prezieravosti, pretože je našou úlohou zabezpečiť bezpečnosť našich občanov,“ myslí si. V téme migrácie sa podľa neho politika V4 ukázala ako veľmi správna.
Ak má byť stredná Európa dôveryhodná, musí podľa prezidenta vedieť svoju skúsenosť ponúknuť aj ďalej, napríklad krajinám západného Balkánu či krajinám východného susedstva. Slovensko chce podľa neho predsedníctvo s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Pellegrini zároveň informoval, že počas slovenského predsedníctva bude hostiť stretnutie prezidentov krajín V4 v Trenčíne, ktoré je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry. Zdôraznil, že stredná Európa nie je len politický priestor, ale aj priestor kultúry, miest, obcí, regiónov, tiež ľudí a živých väzieb medzi občanmi.
Predsedníctvo SR vo V4 má byť časom otvoreného dialógu a spolupráce
Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) by malo byť obdobím otvoreného dialógu a konštruktívnej spolupráce. Pri príležitosti otvorenia predsedníctva SR vo V4 na Bratislavskom hrade to zdôraznil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Želá si, aby krajiny V4 dokázali rozvíjať to, čo ich spája a s rešpektom pristupovať k tomu, v čom sa líšia. „Ak chceme byť silným hlasom v Európe, musíme najskôr zostať silným spoločenstvom medzi sebou,“ zdôraznil Raši v príhovore.
Otvorenie slovenského predsedníctva vo V4 je podľa Rašiho príležitosťou nadviazať na doterajšiu spoluprácu krajín tohto regiónu, posilňovať vzájomný dialóg a hľadať spoločné riešenia tam, kde ho spájajú spoločné záujmy a hodnoty. Pripomenul, že Európa čelí mnohým výzvam, mení sa bezpečnostné prostredie, svetová ekonomika aj technológie a spôsob života. „Práve preto sú rešpekt, schopnosť budovať mosty porozumenia a dobré susedské vzťahy kľúčovými piliermi nášho partnerstva,“ myslí si Raši. Dodal, že hlas tohto regiónu má svoju váhu a je dôležitý pre budúcnosť celej Európy.
Šéf NR SR verí, že krajiny V4 budú aj naďalej potvrdzovať, že stredná Európa nie je len geografickým priestorom na mape, ale miestom hodnôt, partnerstva a spoločnej zodpovednosti za našu budúcnosť. „Slovenská republika chce počas svojho predsedníctva nadviazať na všetko dobré, čo Vyšehradská skupina počas rokov svojej existencie vytvorila. Chceme podporovať konkrétnu spoluprácu v oblastiach, ktoré majú priamy význam pre život našich občanov - od kultúry a vzdelávania, cez vedu, inovácie a investície, konkurencieschopnosť až po cezhraničné projekty a rozvoj medziľudských vzťahov,“ vyhlásil Raši. Osobitnú pozornosť chce Slovensko venovať mladým ľuďom, ale aj spolupráci parlamentov krajín V4.