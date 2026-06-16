Prezident Pellegrini ide do ďalšej fázy výcviku: Čaká ho 14 dní v teréne

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok (18. 6.) nastúpi na druhú fázu výcviku Národných obranných síl (NOS), ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký Vrch. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi Národných obranných síl rozšíria svoje schopnosti a vedomosti, ktoré získali na základnom výcviku a následnom zdokonaľovacom výcviku určenom pre operačné a pohotovostné zálohy. Ten prezident po zaradení do operačných záloh absolvoval priamo na 91. ženijnom pluku v Seredi.
„Na druhej fáze prehĺbia nadobudnuté taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik, ako aj ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z radov príslušníkov Ozbrojených síl SR vrátane záverečného cvičenia - tzv. prežitia,“ priblížil odbor komunikácie. Prezident SR od začiatku podporuje projekt Národných obranných síl a dobrovoľnej účasti občanov SR na obrane a bezpečnosti štátu. Ako jeden z prvých záujemcov sa prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka. Konal sa tiež vo výcvikom priestore Turecký Vrch.