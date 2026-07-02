Záchranári pomáhali turistke vo Veľkej Fatre: Spadla na lesnom chodníku

BLATNICA - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala vo štvrtok dopoludnia 69-ročnej slovenskej turistke na lesnom chodníku vedúcom zo sedla k Chládkovým úplazom vo Veľkej Fatre. Turistka si pádom privodila vážne poranenie ruky v oblasti ramena. HZS o tom informovala na svojom webe.
O súčinnosť pri akcii požiadala HZS aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), no v čase vyžiadania panovali poveternostné podmienky, ktoré nedovoľovali vzlet vrtuľníka. K zranenej žene tak vyrazili pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra. „Po príchode na miesto ženu vyšetrili, podali jej medikamentóznu liečbu a poranenú ruku jej zafixovali,“ spresnili horskí záchranári.
Vzhľadom na zlepšenie počasia a pre urýchlenie pacientkinho transportu HZS opäť požiadala o pomoc VZZS. „Horskí záchranári ženu transportovali na nosidlách na lúku, odkiaľ bola spolu s lekárom VZZS za použitia navijaka letecky prevezená do nemocnice v Martine,“ dodali.