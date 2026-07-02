Zvrat v kauze útoku na Nord Stream: Sabotáž mal plánovať Ukrajinec, konal na príkaz štátnych orgánov

BERLÍN/KARLSRUHE - Nemecké generálne štátne zastupiteľstvo dnes potvrdilo, že v prípade poničenia baltských plynovodov Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajincov Serhija K. O obžalobe s odvolaním sa na svoje zdroje už v stredu informovalo množstvo nemeckých médií. Generálna prokuratúra navyše uviedla, že plán na zničenie plynovodov obžalovaný a ďalší príslušníci armády vypracovali na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine. Kyjev doteraz vždy odmietal, že by mal na explóziách podiel.
Nemecké médiá už v stredu uviedli, že podľa ich informácií generálna prokuratúra obžalovala Ukrajincov Serhija K., ktorého vlani v auguste zadržala talianska polícia a ktorý bol v novembri vydaný do Nemecka. Prokuratúra to dnes potvrdila s tým, že obžalobu vzniesla 30. júna na súde v Hamburgu.
Sabotáž plynovodov Nord Stream
Ukrajinec čelí obžalobe z podielu na vojnovom zločine útoku na civilný objekt a z trestných činov spôsobenia výbuchu, zničenie stavieb a narušenie verejnej prevádzky. Serhij K. podľa obžaloby v roku 2022 ako dôstojník ukrajinskej armády spolu s ďalšími vojakmi "na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine" vypracoval plán na zničenie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. "Cieľom bolo trvalo zabrániť dodávkam plynu cez plynovody a tomu, aby Rusko príjmy z obchodu so zemným plynom financovalo svoje vojnové úsilie," stojí v tlačovej správe generálneho prokuratúry.
Skupina profesionálnych potápačov
Podľa obžaloby vznikla skupina zložená z niekoľkých profesionálnych potápačov, lodného kapitána a odborníka na výbušniny. Veliteľom skupiny bol podľa žalobcov práve Serhij K. Skupina potom na jachte prenajatej na falošné dokumenty v nemeckom Rostocku vycestovala na more k dánskemu ostrovu Bornholm.
"Tam skupina okolo Serhija K. až do 22. septembra umiestňovala rôzne výbušné zariadenia s časovými roznetkami na plynovody vedúce po morskom dne," stojí v tlačovej správe. Explózia nastala 26. septembra a spôsobila rozsiahle poškodenie na oboch plynovodoch.
Plynovod Nord Stream 1 privádzal plyn z Ruska do Nemecka, do prevádzky bol uvedený v roku 2011. Nord Stream 2 bol dokončený v roku 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neprúdil. Kvôli ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 nebol uvedený do komerčnej prevádzky. Obe potrubia boli poškodené výbuchom 26. septembra 2022. Plynovodom Nord Stream 1 v čase explózií plyn tiež neprúdil, čo Rusko vtedy zdôvodňovalo nutnou údržbou.
Medzinárodné vyšetrovanie prípadu
Ďalšieho muža podozrivého z podielu na sabotážnej akcii zadržala polícia vlani v septembri v Poľsku. Tamojší súd však odmietol jeho vydanie do Nemecka a prepustil ho z väzby. Poškodenie plynovodov Nord Stream vyšetrovali okrem Nemecka aj Dánsko a Švédsko. Obe krajiny už vyšetrovanie ukončili. Švédska prokuratúra predvlani vo februári uviedla, že nemá právomoc sa záležitosťou zaoberať. Dánsko niekoľko dní nato oznámilo, že považuje poškodenie plynovodov za úmyselné, ale že neexistujú dostatočné dôvody na začatie trestného stíhania v Dánsku.