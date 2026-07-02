Vedeli ste, že levanduľa nie je len okrasa? Toto vás možno prekvapí

VEĽKÉ KRŠTEŇANY - Levanduľa má využitie nielen do kytíc, ale i pri zdravotných ťažkostiach, v kozmetike či gastronómii. S jej samozberom začali v polovici júna i na levanduľovej farme pod Veľkým vrchom vo Veľkých Kršteňanoch v okrese Partizánske. Ľudia si ju tam môžu prísť nazbierať do konca leta.
Kedy je levanduľa na zber najlepšia?
„Hlavné kvitnutie levandule samozrejme závisí od počasia, začína v druhej polovici júna. Zostáva kvitnúť až do konca júla a začiatkom augusta. Najlepší čas na zber je tak na prelome júna a júla,“ povedala Katarína Molnárová. Myšlienka založiť levanduľovú farmu vznikla podľa jej slov u jej sestry, veľmi sa jej páčila jedna farma na Morave, ktorú spolu navštívili približne pred desiatimi rokmi.
„S prvou výsadbou sme začali na jeseň v roku 2021, odvtedy sme začali sadiť levanduľu lekársku, potom sme prešli i na levanduľu grosso,“ spomenula Molnárová. V súčasnosti je na farme pri Partizánskom podľa nej vysadených približne 5800 kusov rastliny.
Dva druhy levandule, dve rozdielne využitia
„Levanduľa lekárska slúži na potravinárske účely, grosso slúži na kozmetiku, dekorácie, vône. Grosso sa nepoužíva v potravinárstve, lebo obsahuje veľa esenciálnych olejov, tým je aromatickejšia a horkejšia,“ priblížila Molnárová. Levanduľa má podľa nej využitie i na relax. „Ide o veľmi upokojujúcu rastlinu, jej vôňa a účinky sú už dávno známe. Používa sa aj v medicíne na upokojenie, lepší spánok. Pre jej chuť je tiež vhodná do sirupov, pre deti na dezinfekciu. Má využitie pri štípancoch,“ dodala.