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Umelci smútia za legendou slovenskej hudby: Správa nás zastihla počas... Z tých slov láme srdce

Martin Sarvaš Zobraziť galériu (18)
Martin Sarvaš (Zdroj: STVR)
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BRATISLAVA - Je koniec! Odišla osobnosť, ktorá svojou tvorbou výrazne ovplyvnila slovenskú hudobnú aj divadelnú scénu. Ako textár, producent a manažér zanechal dielo, ktoré bude žiť ďalej v piesňach aj v spomienkach mnohých generácií divákov.

Smrť Martina Sarvaša zaskočila a rozosmutnila celé Slovensko. Mnohí sa s ním prídu rozlúčiť nielen na jeho poslednej ceste, ale už teraz sa lúčia a spomínajú prostredníctvom sociálnych sietí. 

Daniel Hevier
Textári. Odchádzame. Po Milanovi Lasicovi, Tomášovi Janovicovi, Danovi Mikletičovi sa lúčime aj s Martinom Sarvašom. Martin bol oddaným robotníkom rockovej piesne, nielen vynikajúci textár, ale aj scenárista, libretista, publicista, organizátor hudobného a kultúrneho života, pedagóg, zástanca práv textárov, producent… Servo, pokoj Tvojej duši.

Tublatanka
Dnes mi túto šokujúcu a veľmi smutnú správu zavolala Martinova dcéra Andrejka, že nás navždy opustil priateľ Martin Sarvaš, včera 1.7.2026 o 23.hodine. Česť jeho pamiatke! Ďakujem Servovi za krásne chvíle ktoré sme spolu prežili aj za všetky krásne texty, ktoré urobil pre Tublatanku! Maťo

Martin Sarvaš a Maťo Ďurinda
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Martin Sarvaš a Maťo Ďurinda  (Zdroj: FB/Pavel Kapusta)

Hex
Včera nás navždy opustil náš prvý manažér Martin Sarvaš, ktorý s nami spolupracoval v rokoch 1991 – 1993. Stál pri zrode našej kapely a výrazne sa podieľal na vzniku nášho prvého albumu "Ježiš Kristus nosí krátke nohavice", na ktorý napísal aj niekoľko textov. Martin, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre nás urobil. Bola to krásna jazda, na ktorú budeme vždy spomínať. Česť Tvojej pamiatke.

Peter Bič Project
Odišla legenda a dobrý kamarát 😢 odpočívaj v pokoji Martin

Pavol Plevčík, herec
Martin. Bol si skvelý človek s jedinečným darom. Vo svojich textoch a libretách si dokázal dokonale trafiť klinec po hlavičke. S neuveriteľným citom pre metaforu a humor si vedel vyjadriť potrebnú myšlienku a nám hercom podať do úst umelecký prostriedok, ktorý nám pomohol povýšiť naše role či celé dielo. Ešte nedávno sme sedeli u teba doma a venovali sa príprave piesní do jednej z hier, na ktorých sme spolupracovali. Dokopy ich bolo 7 a niektoré sa stále hrajú. Budem na teba myslieť vždy, keď ich budem na javisku hrať! Takých ako si ty je naozaj málo. Ďakujem ti za všetko! Rodine chcem vyjadriť úprimnú sústrasť a prajem veľa sily v týchto ťažkých chvíľach. Odpočívaj v pokoji Martin…

Gizka Oňová, herečka
Odišiel predčasne jeden talentovaný, výnimočný človek a textár. Jeho texty boli mimoriadne spevné – speváci okamžite vycítili, že bol skutočný profesionál. V mene celého divadla a všetkých divadelníkov, ktorým písal texty, chcem vyjadriť obrovskú ľútosť. Bude nám nesmierne chýbať. Ľudský život je taký krehký... Mala som to šťastie, že som mu len pred desiatimi dňami na Facebooku spontánne poďakovala za jeho vynikajúcu prácu. Pri študovaní textov, keď sme sa pripravovali na Klimaktérium 3, som si doma pri spievaní pesničiek uvedomila, aké sú tie texty priliehavé, výstižné a ako ľahko sa spievajú.

Umelci smútia za legendou
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 (Zdroj: Jan Zemiar)

Katarína Brychtová, herečka
Pán Sarvaš bol mimoriadne talentovaný tvorca, pamätám si ho už od svojich mladých liet. Naša posledná spolupráca na Klimaktériách 1, 2 a 3 bola naozaj výnimočná. Napísal skvelé texty, no v prvom rade to bol úžasný človek. Je mi nesmierne ľúto, že odišiel takto nečakane a predčasne. Správu o jeho odchode sme sa dozvedeli práve vo chvíli, keď sme v štúdiu nahrávali jeho texty. Na moment sme zaváhali, či v práci vôbec pokračovať, no potom sme si uvedomili, že on sám by si to želal najviac. Dnes sme tie pesničky naspievali pre neho a večer si naňho s láskou zaspomíname.

Juraj Čurný
Vo svojej podstate to bol renesančný človek a v istom slova zmysle nikdy neobsedel na mieste. Podvedome ho lákalo skúšať niečo nové, pre veľa vecí sa vedel skvele nadchnúť a pomohol ich rozbehnúť. Veď už len výpočet všetkých jeho rolí či zamestnaní je pozoruhodný - textár, manažér, producent, dramaturg, redaktor, moderátor, šéf vydavateľstva či agentúry, kultúrny ale aj štátny funkcionár, spoluzakladateľ slovenských hudobných cien, v rámci recesie aj spevák (na Duo Haligali s Danom Mikletičom sa nezabúda) či v posledných rokoch aj pedagóg a prostredníctvom svojich programov aj skvelý osvetový pracovník na poli vytvárania pamäte o slovenskom textárstve. A to som určite som na nejaké zabudol.
Bez Serva by dejiny Tublatanky, Hexu, množstva ďalších interpretov, slovenských pôvodných či prevzatých muzikálov a vôbec slovenskej hudobnej scény vyzerali inak - a boli by chudobnejšie. Z pesničiek s jeho textami, ktoré tým najkrajším spôsobom zľudoveli, sa dá zostaviť skvostná kompilácia.
Mám s ním množstvo zážitkov, ktoré patria medzi tie formatívne, pričom absolútna väčšina z nich bola skvelá. Až dnes ma zarmútil a naozaj (asi nielen ja) som nečakal že tak definitívne. Veď len pred necelými dvoma rokmi sme si skvostne pokecali v rámci nášho spoločného podcastu s Flebom. Odpočívaj v pokoji, priateľ môj. Úprimnú sústrasť rodine a všetkým jemu blízkym.

Juraj Čurný a Martin Sarvaš
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Juraj Čurný a Martin Sarvaš  (Zdroj: FB/Juraj Čurný)

Svetozár Sprušanský, režisér
Všetko, čo človek povie, je úplne zbytočné. Človek si spomína na tie hodiny a hodiny, čo sme spolupracovali, hľadali tie správne výrazové prostriedky, ale predovšetkým človek s tým Martinom Sarvašom pri práci to ani za prácu nepovažoval. My sme ešte pred niekoľkými týždňami dorábali 22 nových pôvodných slovenských textov, veľmi vtipných, pôvodných, poetických do novej inscenácie Klimakterium 3. A Osud si s nami zahrával, lebo práve v týchto dňoch, to znamená utorok, streda, štvrtok a aj zajtra práve v štúdiu nahrávame texty, piesne do Klimaktéria 3 Martina Sarvaša. A v tejto chvíli, keď sme sa to dozvedeli, tak všetky tie texty nadobúdajú úplne iný zmysel a význam, ale myslíme si a Martin by si to určite tak aj prial, že "show must go on". Bol to veľký človek nielen slovenského šoubiznisu a verím, že budeme môcť aj prostredníctvom toho potešiť ho tam hore a divákov jeho textami piesní, lebo sú naozaj famózne.
 

Martin Sarvaš a Svetozár Sprušanský
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Martin Sarvaš a Svetozár Sprušanský  (Zdroj: Divadlo Nová scéna)

Lucia Lapišáková, herečka
Som veľmi smutná. Práve sa učím pesničky do Klimaktéria, ktoré nám pretextoval, a chcela som mu poslať správu, aké sú vtipné a skvelé. Už som to, bohužiaľ, nestihla a veľmi ma to mrzí. Vždy som sa tešila na stretnutia s ním. Bol veľmi ľudský, vtipný a mal rád divadlo. Mala som ho veľmi rada.

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