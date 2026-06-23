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Prezident je na výcviku, povinnosti si však plní: Podpísal viaceré novely, zvýši sa aj príspevok na pohreb

Prezident Pellegrini podpísal zákony počas výcviku Zobraziť galériu (2)
Prezident Pellegrini podpísal zákony počas výcviku (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini﻿)
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TASR

BRATISLAVA - Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb z dielne koaličnej SNS, ktorú v utorok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Informovali z kancelárie prezidenta.

„Dôvodom predloženia návrhu zákona je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu, v dôsledku čoho súčasná suma príspevku prestala zodpovedať reálnym nákladom. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpätí od 1000 do 3000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30 percent týchto nákladov,“ skonštatovali predkladatelia.

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Národniari zároveň poukázali na výšku príspevku v susedných krajinách. „V ČR je pohrebné ustanovené pevnou sumou 5000 Kč. V Poľskej republike sa od 1. januára 2026 zvyšuje pohrebné na 7000 PLN, čo je v prepočte takmer 1000 eur. Zo súčasného porovnania vyplýva, že slovenská právna úprava zostáva vo vzťahu k porovnateľným štátom regiónu nižšia a len v obmedzenej miere odráža skutočné náklady spojené s pohrebom,“ dodali. Novela bude účinná od 1. januára 2027.

 
 

Odvodová odpočítateľná položka sa zvýši

Zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky na určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity z 200 eur na 300 eur za kalendárny mesiac umožní od 1. januára 2027 novela zákona o sociálnom poistení od poslancov koaličnej SNS. Mení sa aj maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení pre športovcov. Novelu v utorok podpísal prezident.

Zmena rozširuje okruh osôb oprávnených na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky a precizuje podmienky jej uplatňovania. Úpravu zákona predložili poslankyňa Dagmar Kramplová a poslanci Adam Lučanský, Andrej Danko a Karol Farkašovský (všetci SNS). „Novela sa dotkne študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, poberateľov dôchodkových dávok, fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke vykonávajúcich prácu na základe dohody, ich zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne,“ uviedli poslanci.

Reagovali tak na potrebu zmierniť odvodové zaťaženie vybraných skupín fyzických osôb, najmä poberateľov dôchodkov, študentov a fyzických osôb na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, ak vykonávajú prácu na základe dohody. Súčasný stav upravuje odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 eur za kalendárny mesiac pri právnom vzťahu na základe dohody.

Novela upravuje povinnosť fyzickej osoby na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na uplatnenie práva a písomne ho informovať o skončení materskej dovolenky, otcovskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Bez preukázania rozhodujúcich skutočností zamestnávateľ odvodovú odpočítateľnú položku neuplatní.

Nedostatok doterajšej úpravy sa prejavuje v tom, že režim odvodovej odpočítateľnej položky nemožno uplatniť pri fyzických osobách na materskej dovolenke, otcovskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, hoci aj tieto osoby môžu popri starostlivosti o dieťa vykonávať zárobkovú činnosť na základe dohody,“ upozornili predkladatelia. Zároveň platná suma odvodovej odpočítateľnej položky limituje rozsah jej praktického účinku pri študentoch a poberateľoch dôchodkov, ak ich príjem z dohôd presahuje súčasnú hranicu. „Doterajšia právna úprava preto nevytvára dostatočný rámec na podporu obmedzenej zárobkovej aktivity tých skupín osôb, pri ktorých existuje vecný dôvod na zmiernenie odvodového zaťaženia,“ dodali poslanci.

Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu hranica úhrnu príjmu, od ktorého zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, sa z dôvodu nárastu odvodovej odpočítateľnej položky zvýši z 2400 na 3600 eur. Zároveň sa preto zvýši aj hranica mesačného príjmu pre zamestnancov s odvodovou úľavou pri výpočte denného vymeriavacieho základu na určenie sumy úrazových dávok

Poslanci tiež v novele upravili maximálny mesačný vymeriavací základ v sociálnom poistení pri zamestnancoch vykonávajúcich šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. „Maximálny mesačný vymeriavací základ sa ustanovuje vo výške trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu,“ vyplýva z pozmeňujúceho návrhu. Zodpovedá to stropu vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy. Pri nižších a stredných príjmoch profesionálnych športovcov sa bude poistné naďalej odvádzať zo skutočne dosiahnutého príjmu. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie zostáva neobmedzený. Zachováva sa tým osobitná ochranná funkcia úrazového poistenia pri rizikách spojených s výkonom profesionálneho športu.

Maximálny mesačný vymeriavací základ

Maximálny mesačný vymeriavací základ bude v úhrne 11-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnanec, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil, že pozmeňujúci návrh by mohol byť v rozpore s ústavou.

Odobril novelu zákona o obecnom zriadení, mení aj zákon o meste Košice

Prezident SR Peter Pellegrini v utorok podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR. V zákone o meste Košice sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Zároveň sa ponecháva možnosť zriadenia volebného obvodu, ktorý bude tvoriť len jedna miestna časť, s jedným poslaneckým mandátom - ak to bude pripúšťať počet obyvateľov miestnej časti.

Ustanovenie o tom, že každá miestna časť má v miestnom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca, sa teda v zákone o meste Košice nahrádza vetou: „Na účely určovania volebných obvodov vo voľbách do miestneho zastupiteľstva sa na miestnu časť hľadí ako na mestskú časť.“

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