ZÁHADNÉ zmiznutie lovca motýľov: Pátrali po ňom celú noc... NEUVERÍTE, kde ho našli!

MALACKY - Polícia v Malackách pátrala celú noc z utorka na stredu po 57‑ročnom mužovi, ktorý sa stratil v lesoch na Záhorí pri fotografovaní motýľov. Keď sa neobjavil na dohodnutom mieste a kamarát nahlásil jeho nezvestnosť, rozbehla sa rozsiahla akcia s psovodmi aj dronom s termovíziou. Muža nakoniec našli až ráno v Považskej Bystrici – po hodinách blúdenia vyšiel z lesa pri Studienke a domov sa dostal autobusom a vlakom.
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách prijali v utorok (30. 6.) krátko pred 21.00 h oznámenie o nezvestnosti 57-ročného muža, ktorý sa so svojím kamarátom vybral v popoludňajších hodinách do lesov na Záhorí fotografovať motýle. "Muži sa v lese rozdelili, a keď sa v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste spolu nestretli, druhý muž oznámil jeho nezvestnosť na čísle 158," približuje Szeiff.
Podľa policajného hovorcu vzniklo podozrenie, že muž môže byť zranený alebo v ohrození života, keďže terén lokality nepoznal. Policajti preto okamžite rozbehli rozsiahlu pátraciu akciu, do ktorej sa zapojili hliadky obvodných oddelení, policajní psovodi aj policajný dron s termovíziou. Pátranie trvalo celú noc až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.
"Krátko po 08.00 h prijali policajti informáciu od kolegov z Považskej Bystrice, ktorí v rámci pátrania po nezvestnom navštívili aj dom jeho matky, v ktorom našli nezvestného muža. Ten policajtom uviedol že po tom, ako sa stratil v lese stratil aj mobilný telefón, vyšiel po niekoľkých hodinách z lesa v blízkosti obce Studienka a následne sa autobusom a vlakom dopravil až do miesta bydliska v Považskej Bystrici. Mobilný telefón mal muž stratiť počas blúdenia po lese," dodáva policajný hovorca k prípadu, ktorý mal šťastný koniec.
Odporúčania polície
V pôsobnosti útvarov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave evidujú podľa Szeiffa doposiaľ za obdobie roka 2026 celkovo 183 vyhlásených pátraní po nezvestných osobách, pričom úspešnosť vypátrania z uvedeného počtu predstavuje 90,16 %. Dopĺňa, že policajti realizujú pátracie na území bratislavského kraja takmer na dennej báze.
"V nadväznosti na vyššie uvedený prípad občanom odporúčame, aby v prípade ak nadobudnú podozrenie o nezvestnosti blízkych osôb, aby ho bezodkladne oznámili polícii na bezplatnom čísle 158 ako aj osobne na ľubovoľnom oddelení PZ," vyzýva polícia. Rovnako odporúča, aby v prípade ak sa stratia, tak ako muž vo vyššie uvedenom prípade, a nedostavia sa na dohodnuté miesto, aby kontaktovali svojich blízkych, rodinných príbuzných alebo kamarátov, prípadne túto skutočnosť oznámili na bezplatnom čísle polície 158, alebo oslovili cudzích ľudí a požiadali ich o pomoc.