Tesco sťahuje z predaja obľúbenú značku VODY: Obľubujú ju mnohí Slováci! Obchod vracia zákazníkom peniaze

BRATISLAVA - Obchodný reťazec Tesco informuje o stiahnutí obľúbenej dojčenskej vody Lucka z predaja. Zákazníkom vracajú peniaze.
"Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. sťahuje z predaja na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktoré bolo doručené spoločnosti VODAX a.s. nasledovný výrobok, ktorý v zmysle laboratórneho vyšetrovania nevyhovel požadovaným parametrom," uvádza sieť predajní na svojej webovej stránke.
Ak ste si tento výrobok zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z ich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom. Peniaze vám budú vrátené. "Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie," dodali.
Konkrétne ide o výrobok: Lucka Dojčenská Bez CO2 1,5 l VO PET
EAN: 8588000346240
dátum výroby/plnenia: V: 28-05-2026, čas plnenia 10:10,
dátum spotreby šarža: L: 28-05-2027
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dátum výroby/plnenia: V: 02-06-2026, čas plnenia 13:16,
dátum spotreby šarža: L: 02-06-2027)
Dodávateľ: VODAX a.s., Sasinkova 5, Bratislava