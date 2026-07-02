Dobrá správa! Epidémia hantavírusu je definitívne za nami, tvrdí WHO

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oficiálne oznámila zastavenie šírenia hantavírusu, ktorý v apríli vypukol na holandskej výletnej lodi MV Hondius. Nákaza sa potvrdila u 12 ľudí a traja zomreli. Informuje agentúra AFP.
„Dnes sa skončila karanténa poslednej osoby, ktorá prišla do kontaktu s hantavírusom na výletnej lodi MV Hondius; táto osoba mala negatívny výsledok testu a vrátila sa domov,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Od 25. mája neboli hlásené žiadne ďalšie prípady. Sme preto veľmi radi, že môžeme konštatovať, že WHO považuje šírenie hantavírusu za skončené,“ vyhlásil.
Loď MV Hondius plaviaca sa pod holandskou vlajkou vyrazila 1. apríla z argentínskeho mesta Ushuaia a počas plavby na Kapverdské ostrovy pri pobreží západnej Afriky vypukla nákaza. Tedros uviedol, že zdravotnícke zložky v 33 krajinách a teritóriách identifikovali a sledovali viac ako 650 kontaktných osôb. WHO podľa neho bude naďalej pracovať na tom, aby lepšie pochopila spôsob šírenia ochorenia aj samotný vírus.
Kmeň hantavírusu Andes prenosný na človeka sa endemicky vyskytuje v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Vírus šíria najmä hlodavce. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba a spôsobuje závažné infekčné ochorenia hantavírusový pľúcny syndróm (HPS) a hemoragickú horúčku s renálnym (obličkovým) syndrómom (HFRS).