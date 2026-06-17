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Je to definitívne! Radačovský a Kmec smerujú na teplé fleky veľvyslancov: Pellegrini im dal zelenú

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(Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - A je to oficiálne. Prezident Peter Pellegrini vymenoval v stredu piatich nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady SR Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského (nezaradený).

Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre so sídlom v Nikózii. Okrem oboch kontroverzných mien vymenoval aj ďalších troch veľvyslancov. Ľubomír Rehák bude Slovensko zastupovať v Kazachstane a Kirgizsku so sídlom v Astane, Jozef Hudec v Egyptskej arabskej republike, Sudáne, Ománe, Líbyi a Čade so sídlom v Káhire a Rastislav Križan v Etiópskej federatívnej demokratickej republike a v Džibutskej republike so sídlom v Addis Abebe.

Pellegrini vo svojom príhovore novovymenovaným veľvyslancom pripomenul, že na seba týmto krokom prebrali obrovskú zodpovednosť. „Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov,“ podčiarkla hlava štátu. Zdôraznila, že ich prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, kto čo napíše alebo aký komentár či status zverejní, ale iba na základe rozhodnutia o posudzovaní výkonu ich práce zo strany ministerstva zahraničných vecí a vlády SR. Tí podľa Pellegriniho slov majú jediní oprávnenie posúdiť, či výkon ich práce spĺňa alebo nespĺňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.

Je to definitívne! Radačovský
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 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

„Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky aj aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom. Prajem vám v týchto náročných misiách veľa úspechov,“ dodal prezident.

Rezort diplomacie tvrdí, že Radačovský prichádza so skúsenosťami 

Nominácie Kmeca a  Radočovského boli kontroverzné a dlho sa špekulovalo otom, či ich prezident vôbec vymenuje. Nakoniec tak urobil v prípade oboch z nich. Veľvyslanectvo v Cyperskej republike povedie Miroslav Radačovský, rezort diplomacie v súvislosti s tým tvrdí, že do diplomatickej služby prichádza so skúsenosťami z medzinárodného prostredia aj domácej politiky. „Slovensko a Cyprus spája členstvo v Európskej únii, spoločné hodnotové ukotvenie a naše postoje sa zhodujú aj v mnohých zahraničnopolitických otázkach vrátane rozširovania Únie či principiálneho rešpektovania medzinárodného práva. Historicky nás zároveň zjednocuje vzájomná podpora v procese európskej integrácie, keď sme pred viac ako dvomi desaťročiami spoločne vstúpili do EÚ,“ vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Ako ďalej zdôraznil, osobitné postavenie Slovenska na Cypre súvisí predovšetkým s našou dlhoročnou angažovanosťou pri podpore dialógu medzi grécko-cyperskou a turecko-cyperskou komunitou. V máji tohto roka uplynulo už 37 rokov od prvého stretnutia v rámci tohto formátu. „Veľvyslanectvo SR v Nikózii pravidelne organizuje bikomunitné stretnutia politických predstaviteľov oboch strán a pôsobíme takpovediac ako mediátor pri hľadaní trvalého riešenia cyperskej otázky. Ide o mimoriadne dôležitý príspevok Slovenska a našej silnej mierovej zahraničnej politiky,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie a pripomenul, že SR prispieva k stabilite aj prostredníctvom mierovej misie Organizácie Spojených národov na Cypre - UNFICYP, v ktorej pôsobia príslušníci Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR. Slovenský kontingent zodpovedá za jeden z troch sektorov takzvanej nárazníkovej zóny.

Je to definitívne! Radačovský
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 (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Nový veľvyslanec v Nikózii Miroslav Radačovský nadviaže na silné diplomatické pôsobenie Slovenska na Cypre. „Práve moje dlhoročné skúsenosti z právnej praxe, súdnictva a politiky môžem uplatniť pri posilňovaní spolupráce, v mediácii a vedení dialógu v rámci bikomunitných stretnutí. Chcem využiť dlhoročné skúsenosti z rozhodovania stoviek majetkovoprávnych sporov, riešenia dedičných pozemkových susedských sporov často znepriatelených susedov s cieľom objektívne a spravodlivo o nich rozhodnúť, čo vyžaduje nielen odborné, ale aj manažérske schopnosti. Mojím zámerom je pokračovať v presadzovaní zahranično-politických a ekonomických záujmov Slovenskej republiky v tomto regióne,“ priblížil Radačovský.

Zastupiteľský úrad sa pod jeho vedením zameria rovnako na rozvoj hospodárskych vzťahov a podporu slovenských podnikateľov. „Je tu priestor na intenzívnejšie aktivity v oblastiach inovácií, moderných technológií a výskumu. Vzájomný obchod Slovenska a Cypru momentálne klesá, vlani dosiahol takmer 52 miliónov eur, čo nezodpovedá jeho potenciálu. Je preto dôležité otvárať nové príležitosti pre slovenské firmy a zároveň intenzívnejšie podporovať nástroje k rozvoju obchodnej spolupráce,“ informoval Radačovský.

Veľvyslanectvo bude pri nadväzovaní nových kontaktov a rozvoji obchodných aktivít využívať podľa jeho slov tiež existujúci formát Cypersko-slovenskej obchodnej asociácie, ktorá predstavuje dôležitú platformu pre prepájanie podnikateľského prostredia oboch krajín. K rozvoju investičnej spolupráce a prilákaniu cyperských projektov najmä v oblasti moderných technológií môže prispieť aj memorandum o porozumení a spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Cyperskou agentúrou pre podporu investícií (CIPA).

Ako zdôraznil nový veľvyslanec na Cypre, dôležitou súčasťou činnosti zastupiteľského úradu zostáva poskytovanie konzulárnych služieb občanom SR v súčinnosti s Honorárnym konzulátom SR v Limassole. „Cyprus každoročne navštevujú desiatky tisíc slovenských turistov. Na ostrove pritom žije približne 2500 Slovákov a práve preto budeme popri pomoci občanom v núdzových situáciách naďalej rozvíjať kontakty aj s našou komunitou vrátane organizácie krajanských podujatí,“ uzavrel Radačovský.

Viac o téme: VeľvyslanecPeter PellegriniPeter KmecMiroslav Radačovský
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