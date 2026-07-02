Alena Heribanová vyspovedala českú vedkyňu zo Silicon Valley: V tomto je aj pre vás anjel strážny

BRATISLAVA - Alena Heribanová v lete k moru zásadne nechodí! Oázou je pre ňu Slovensko. V júli ju ešte čaká nakrúcanie relácie Anjeli strážni, v ktorej privítala aj významnú českú vedkyňu. Dokedy bude relácia na obrazovkách STVR?
„Milujem leto v Bratislave, zásadne nechodím k moru,“ priznala a vymenovala miesta, ktoré sú jej rajom. V júli ju v hlavnom meste zdrží aj nakrúcanie jej relácie Anjeli strážni, ktorá je zmluvne podchytená do konca roka. Mimochodom, nedávno nakrútila rozhovor so zaujímavou ženou, vedkyňou Barbarou Paldus. Češka, ktorá žije v Amerike, dosiahla veľmi veľa. „Pôsobila v Silicon Valley, teraz robí výskum, stará sa o to, aby bola planéta udržateľná... vymyslela zaujímavé veci pre udržanie zdravia a zdravej pleti,“ s nadšením a uznaním chválila vedkyňu Heribanová.
„Koža je náš najväčší orgán a zároveň veľmi citlivý ukazovateľ vnútornej rovnováhy,” hovorí vedkyňa Barbara Paldus, ktorá sa ku kozmetike dostala prostredníctvom svojho syna: „Po dlhej ceste s ekzémom môjho syna, ktorý som nemohla vyriešiť so štandardnými liekmi, som sa začala zaujímať, čo môžem urobiť,“ vysvetlila.
Biotechnologická značka zo Silicon Valley spája dermatológiu, biotechnológiu a vzťah medzi pokožkou, črevami, mikrobiómom, nervovým systémom a prostredím, v ktorom žijeme. „Ak chceme podporovať dlhodobé zdravie svojej kože, musíme myslieť nielen na to, čo na ňu nanášame, ale aj na mikrobióm, regeneráciu, stres či kvalitu bariérovej funkcie,“ hovorí Barbara Paldus, vedkyňa a zakladateľka spoločnosti Codex Labs, ktorá dodáva komponenty do krémov.
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