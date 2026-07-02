Jeden z NAJNEBEZPEČNEJŠÍCH škodcov sa dostal do EÚ! Našli ho za našimi hranicami, odborníci bijú na POPLACH

BUDAPEŠŤ - Maďarsko potvrdilo prvý výskyt krasoňa jaseňového (Agrilus planipennis) na území Európskej únie. Invazívny škodca, ktorý patrí medzi najvážnejšie hrozby pre jaseňové lesy, bol identifikovaný v okolí obce Beregsurány, neďaleko ukrajinskej hranice. Nález potvrdil maďarský Nébih – Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca.
V Maďarsku bol prvýkrát potvrdený výskyt invazívneho krasoňa jaseňového (Agrilus planipennis), jedného z najnebezpečnejších škodcov jaseňových lesov. Píše o tom portál Dnevnik. Škodca sa objavil v okolí obce Beregsurány pri ukrajinskej hranici a jeho prítomnosť potvrdil maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravinového reťazca Nébih, ktorý uviedol, že ide o „prvý oficiálne potvrdený nález tejto inváznej drevokaznej chrobáčej škodlivej organizácie na území Európskej únie“.
Krasoň jaseňový patrí medzi najnebezpečnejšie škodce jaseňov na svete
Krasoň jaseňový pochádza z Ázie a v posledných desaťročiach spôsobil masové odumieranie jaseňov v Severnej Amerike aj vo východnej Európe, kde sa ukázal ako vážny ekologický, hospodársky a fitosanitárny problém.
Najviac ohrozuje jasene, v ktorých sa jeho ličinky vyvíjajú tesne pod kôrou. Prehrýzajú vodivé pletivá, čím prerušujú tok vody a živín medzi koreňmi a korunou. Strom postupne slabne, redne mu koruna, predčasne stráca listy a na kmeni sa objavujú zvislé praskliny. Typickým znakom sú dlhé cik‑cak chodbičky pod kôrou, ktoré môžu dosahovať až 50 centimetrov. Dospelé chrobáky merajú osem až štrnásť milimetrov, majú výraznú metalickú zelenú farbu a samice dokážu naklásť až sto vajíčok, čo umožňuje rýchle šírenie populácie.
Po potvrdení nálezu zaviedli maďarské úrady okamžitý prísny dohľad a dodatočné fitosanitárne opatrenia, aby zistili, či sa škodca už rozšíril aj na ďalšie územia. Na jeho prítomnosť môžu upozorňovať prerieďovanie koruny, predčasný opad listov, zmeny na kôre, zvislé praskliny či charakteristické chodbičky pod kôrou. Nébih vyzval obyvateľov, vlastníkov lesov aj odborníkov, aby akékoľvek podozrenie okamžite hlásili príslušným službám, keďže rýchla reakcia je kľúčová pre ochranu jaseňových porastov.
Európa je mimoriadne zraniteľná
Podľa dostupných informácií sa krasoň jaseňový zatiaľ na území Chorvátska ani Slovenska nevyskytuje, no jeho potvrdený výskyt v Maďarsku zvyšuje dôležitosť preventívnych opatrení. Chorvátske ministerstvo poľnohospodárstva už skôr pripravovalo krízové scenáre a v Osjecko‑baranjskej župe uskutočnilo simuláciu zásahu pre prípad výskytu jaseňového či brezového krasoňa. Európa je pritom mimoriadne zraniteľná, keďže na rozdiel od Severnej Ameriky má prakticky len jednu široko rozšírenú domácu drevinu – obyčajný jaseň. To znamená vyššie riziko kolapsu celých ekosystémov, hospodárskych škôd a straty biodiverzity.
Jasene sú dôležitou súčasťou európskych lesov, poskytujú útočisko mnohým druhom, viažu uhlík a chránia pôdu pred eróziou. Šírenie škodcu by mohlo vážne narušiť tieto funkcie. Dospelé jedince dokážu preletieť až desať kilometrov a šíriť sa aj prostredníctvom dopravy či drevného materiálu. Keďže sa jeho prítomnosť často odhalí až pri vysokej početnosti, odborníci zdôrazňujú potrebu nepretržitého monitoringu, medzinárodnej spolupráce a dlhodobých programov šľachtenia odolnejších stromov, ktoré by mohli zabezpečiť prežitie jaseňov aj v prípade ďalšieho šírenia škodcu na západ Európy.