Kaliňákov rezort objednal výcvik pilotov: Miliónová zákazka šla firme bez licencie a simulátora... A bez súťaže!

BRATISLAVA - Ministerstvo obrany SR si objednalo výcvik pilotov lietadiel Bombardier viac ako 1,2 milióna eur u firmy, ktorá nemá simulátor ani licenciu na výcvik. Podľa odborníkov môže byť problémom spôsob obstarania zákazky - bez súťaže, a taktiež jej rozdelenie na viaceré objednávky.
Na nezrovnalosti upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Dve lietadlá Bombardier Global 5000, ktoré ministerstvo obrany nakúpilo koncom roka 2024 za viac ako 40 miliónov eur, si vyžadovali vyškolenie pilotov. Rezort preto v júni 2025 objednal výcvikové služby od spoločnosti Elite Jet. Celková hodnota objednávok dosiahla približne 1,2 milióna eur.
Najväčšia časť sumy, približne 880-tisíc eur, smerovala na udržiavací výcvik pilotov na leteckom simulátore. Ďalšie služby súvisiace s výcvikom boli rozdelené do viacerých samostatných objednávok v hodnote od 61- do 164-tisíc eur.
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Podozrenie na delenie zákazky
Podľa odborníka na verejné obstarávanie Miroslava Cáka mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. „Ak sa to všetko týka výcviku pilotov, je predvídateľné, že to bude potrebné. Týka sa to rovnakej služby a rovnakého predmetu plnenia. Je tam potenciálne riziko, že zákazka mohla byť delená,“ uviedol pre ICJK.
Cák upozorňuje, že ministerstvo mohlo namiesto priamych objednávok využiť niektorý zo štandardných a kontrolovateľných postupov verejného obstarávania.
Firma výcvik sama neposkytovala
Ďalšou otázkou je výber spoločnosti Elite Jet, ktorá prevádzkuje VIP charterovú spoločnosť na Slovensku a v Čechách. Podľa zistení ICJK firma nevlastní výcvikový simulátor a nemá licenciu schválenej výcvikovej organizácie (ATO), ktorá je potrebná na výcvik pilotov. Dopravný úrad potvrdil, že spoločnosť nie je osvedčená ako schválená výcviková organizácia. Výcvik preto zabezpečovala prostredníctvom kanadskej spoločnosti CAE, ktorá prevádzkuje certifikované simulátory vo viacerých krajinách vrátane Rakúska a Spojeného kráľovstva.
„Využívaný FSTD simulátor a ATO, nespadá pod dohľad národného leteckého úradu, ale priamo pod dohľadovú jurisdikciu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Všetky nami poskytované služby realizujeme v plnom súlade s prísnymi legislatívnymi požiadavkami Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a platnou európskou a medzinárodnou legislatívou. Výcvik pilotov prebieha výlučne na certifikovaných „full motion“ simulátoroch a zabezpečujú ho skúsení inštruktori resp. examinátori schválení príslušným leteckým úradom v rámci EASA, ktorí disponujú platnou typovou kvalifikáciou pre daný typ lietadla,“ uvádza Elite Jet vo vyhlásení pre ICJK.
Ministerstvo obrany potvrdilo, že samotné typové a udržiavacie výcviky prebiehali v zariadeniach spoločnosti CAE vo Viedni a Burgess Hill. Elite Jet argumentuje tým, že všetky služby poskytovala v súlade s európskymi leteckými predpismi a výcvik realizovali certifikovaní inštruktori na schválených simulátoroch pod dohľadom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Elite Jet tak vlastne pôsobí len ako sprostredkovateľ.
Nákup bombardierov sprevádzajú otázniky od začiatku
Samotný nákup dvoch lietadiel Bombardier Global 5000 bol od začiatku predmetom kritiky. Minister obrany Robert Kaliňák označil obstaranie za strategickú investíciu, čím sa vyhol štandardnému verejnému obstarávaniu. ICJK už v minulosti upozorňovalo na nejasnosti okolo dodávateľa lietadiel, americkej spoločnosti United Wings International, ako aj na nejasné vlastnícke pozadie obchodu.
Od zaradenia do prevádzky nalietali obe lietadlá spolu viac ako 800 hodín. Ministerstvo obrany tvrdí, že stroje slúžia predovšetkým na vojenské a humanitárne účely, vrátane prepravy humanitárnej pomoci či evakuácie zranených pacientov zo zahraničia.
Pozornosť však vyvolali aj niektoré lety spojené s politikmi. V marci využil jedno z lietadiel premiér Robert Fico na cestu do Košíc na stranícke oslavy Medzinárodného dňa žien. Ministerstvo tento let zdôvodnilo výcvikom pilotov a pracovným programom, opozícia ho kritizovala ako prejav papalášizmu.
Chýbajúce zmluvy a transparentnosť
ICJK zároveň upozorňuje na širší problém transparentnosti v rezorte obrany. Pri viacerých zákazkách nad 100-tisíc eur ministerstvo nezverejnilo zmluvy a od začiatku roka 2026 sa tento jav podľa analýzy objavuje opakovane. Podobné podozrenia z účelového delenia zákaziek sa podľa investigatívcov objavili aj pri organizovaní osláv výročia SNP a víťazstva nad fašizmom, kde sa cez priame objednávky rozdelili zákazky v celkovej hodnote približne jedného milióna eur.
Podľa zákona musia štátne inštitúcie zverejňovať objednávky do desiatich dní a faktúry do tridsiatich dní. Prax však podľa zistení viacerých médií ukazuje, že viaceré rezorty tieto povinnosti dlhodobo nedodržiavajú.