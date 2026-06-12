Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany je plný nezmyslov, uviedla strana PS

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) za dlhodobý plán rozvoja rezortu. Materiál, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je podľa neho plný nezmyslov. Vyčíta mu napríklad to, že neodpovedá na zásadné otázky a ignoruje ruskú hrozbu. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady SR Tomáša Valáška (PS) na piatkovej tlačovej konferencii.
„V normálnych krajinách sa takéto dokumenty pripravujú v parlamente, prebieha o nich debata. Firmy podnikajúce v obrannom priemysle ho študujú, aby vedeli, čo chcú ozbrojené sily nakupovať. Keď sa však pozrieme na plán nášho ministerstva, musíme povedať, že ide len o nepoužiteľnú znôšku protirečenia a zahmlievania, ktorá je odsúdená na zabudnutie. (...) Celý plán je nepoužiteľný, firmy netušia, kde sa bude investovať, nedozvieme sa, aká je vízia ozbrojených síl, nové technológie ignoruje,“ vyhlásil.
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Valášek skritizoval napríklad to, že dokument nespomína ruskú agresiu na Ukrajine. „Ani slovo o obavách, že Rusko sa pokúsi zabrať aj časť územia spojeneckej krajiny,“ podotkol. Kritizoval aj to, že materiál spomína len okrajovo drony. „Priamo za našimi hranicami vidíme zrejme najväčšiu revolúciu vo vojenskej taktike a technike a naše ministerstvo sa zmôže na suché konštatovanie, že drony potrebuje. Nič o ich zavedení, vlastnej výrobe či výcviku,“ doplnil.
Upozornil takisto na to, že dokument nevysvetľuje, prečo sa rozpočtu rezortu obrany hradí výstavba nemocníc v Prešove a Bratislave. „Pritom je to suverénne najvyšší výdavok, ktorý skonzumoval všetok nárast v obrannom rozpočte za tejto vlády. Nedozvieme sa, prečo Slovensko potrebuje financovať z vojenského rozpočtu dve veľké koncové nemocnice popri tej, ktorú už armáda má v Ružomberku,“ povedal.
Ministerstvo obrany pripravilo dlhodobý plán rozvoja s výhľadom do roku 2040. Koncom mája ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Počíta s modernizáciou ručných zbraní, tankov, húfnic, lietadiel, vrtuľníkov a iného vybavenia. Plán má nahradiť aktuálne platný plán rozvoja armády.