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Kaliňák otvorene: Výstavba nemocnice v Prešove pokračuje, poškodené stĺpy sa odstraňujú

Robert Kaliňák
Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu v parlamente. Prišiel tam na mimoriadny Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Ten však nebol uznášaniaschopný, šéf rezortu však zostal na neformálnej debate s prítomnými.

„Nemocnica sa už stavia, zároveň sa odstraňujú poškodené stĺpy a rozbieha sa intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky,“ uviedol novinárom. Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť.

archívne video

TK strany KDH k téme prešovskej nemocnice (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opozícia ocenila, že minister s nimi prišiel neformálne diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu a postupu sú stále nejasnosti. Obávajú sa, že konečná cena projektu bude omnoho vyššia, ako sa predpokladá. „Cena sa bude hýbať k miliarde a nebude to stáť toľko, ako hovorí minister, že 600 miliónov eur,“ okomentoval poslanec František Majerský (KDH).

Poslanec Tomáš Szalay (SaS) sa zase pýtal na zákonnosť vydania stavebného povolenia, keďže sa nerealizovalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Szalay si myslí, že v tomto prípade sa malo urobiť. Oskar Dvořák (PS) sa zase zaujímal o novú zmluvu. Upozornil na to, že zmluva sa mala podpísať len s jednou firmou, nie konzorciom.

Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove sa začala na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby. Po ukončení spolupráce s vtedajším zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) kritiku odmietajú.

Viac o téme: Robert KaliňákVládaPrešovNemocnica
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