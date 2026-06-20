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Z mosta sa zrútili dva vagóny nákladného vlaku! ŠOKUJÚCE zábery z miesta

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Ilustračné foto (Zdroj: Topky)
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TASR

MNÍCHOV - Rozsiahly zásah polície a hasičov v Mníchove si vyžiadalo v noci na sobotu zrútenie dvoch vagónov nákladného vlaku z mosta z výšky približne piatich metrov. Jeden človek pritom utrpel život ohrozujúce zranenia, informuje o tom agentúra DPA a denník Bild.

„V mestskej časti Milbertshofen vykonávali dva nákladné vlaky približne o 1.40 h posun na železničnom nadjazde nad cestou Schleißheimer Straße,“ informovala tamojšia polícia v sobotu skoro ráno. „Došlo pritom k zrážke, v dôsledku ktorej bol jeden z dvoch nákladných vlakov vytlačený smerom k Schleißheimer Straße a zrútil sa dole“ z mosta, dodala.

Na fotografiách z miesta nehody bolo vidieť dva zakliesnené vozne v tvare písmena V. Jedným koncom zostali zachytené o hranu mosta, zatiaľ čo druhý koniec skončil na ceste pod ním, spresňuje Bild. Na asfalte ležalo viacero trosiek.

Mníchovská polícia odhaduje, že vlak s vykoľajenými vozňami bol prázdny. Pre verejnosť tak v tomto smere nevzniklo žiadne riziko. Podľa hovorcu polície zasahovali na mieste zložky spolkovej aj krajinskej polície, hasiči a záchranári. Nasadený bol aj dron.

Detaily o priebehu nehody zatiaľ nie sú známe, prípadom sa už zaoberá privolaný znalec. Odstraňovanie následkov môže trvať až do nedele a cesta Schleißheimer Straße zostáva obojsmerne uzavretá, incident však nemá vplyv na regionálnu ani diaľkovú osobnú železničnú dopravu. Hovorkyňa železníc Deutsche Bahn potvrdila, že zasiahnutú koľaj využívajú výhradne nákladné vlaky.

Viac o téme: MostMníchovVagón
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