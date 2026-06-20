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Slovensko čakajú TRÓPY, večer bude ešte horšie! Vydali výstrahy, TU hrozia búrky

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(Zdroj: TASR/Dano Veselský, Getty Images)
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BRATISLAVA - Slovensko má za sebou prvý tropický deň tohto roka, no dnešok bude ešte náročnejší. Sobota prinesie najvyššie teploty aktuálnej vlny horúčav a večer sa pridá aj extrémne dusno, ktoré môže byť pre mnohých ešte horšie než samotné horúčavy. Na niektorých miestach navyše hrozia búrky.

Dnešné maximá budú o 2 až 3 stupne vyššie ako v piatok. Najteplejšie bude opäť na juhozápade, kde sa teploty v okresoch Komárno a Nové Zámky môžu dostať až k hranici +37 °C. Nad +30 °C však pôjde prakticky celé Slovensko, píše iMeteo.sk.

Slovenský hydrometeorológický ústav vydal pred horúčavami výstrahy prvého a druhého stupňa, ktoré platia od 13.00 do 18.00 h. Výstrahy druhého stupňa platia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež pre okresy Krupina a Veľký Krtíš. Prvý stupeň výstrah vydali pre väčšinu Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. V týchto okresoch môže podľa SHMÚ vystúpiť teplota nad 33 stupňov.

Slovensko čakajú TRÓPY, večer
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 (Zdroj: SHMÚ)

Hoci najvyššie teploty nameriame popoludní, najťažšie podmienky nastanú až po západe slnka. Vzduch bude veľmi vlhký a pocitová teplota prudko stúpne. Najhoršia situácia sa očakáva v Bratislavskom kraji, kde môže byť večer až neznesiteľne dusno. Vysoká vlhkosť sa udrží aj v noci a ešte viac sa zvýrazní v nedeľu.

Horúci a vlhký vzduch vytvorí podmienky pre búrky

Do strednej Európy prúdi veľmi teplý vzduch zo západu, ktorý sa doteraz držal nad západnou Európou. Tlaková výš, ktorá ho brzdila, sa už odsunula a spolu s teplom prichádza aj vlhkosť. Atmosféra sa prehrieva a stáva sa labilnou – ideálne podmienky pre búrky.

V sobotu popoludní sa začnú tvoriť prvé búrky najmä v horských oblastiach stredného Slovenska a na východnom Slovensku. Najviac ohrozené sú regióny Orava, Liptov, Spiš, Gemer a Horehronie. Pôjde o pomaly sa pohybujúce búrky, ktoré môžu na jednom mieste priniesť výrazné zrážky a spôsobiť lokálne zatopenia.

Kým dnešné búrky budú skôr ojedinelé, nedeľa prinesie oveľa početnejšie a intenzívnejšie búrky, ktoré môžu zasiahnuť väčšiu časť Slovenska.

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