Agentúra Moody´s potvrdila Slovensku rating A3 so stabilným výhľadom

BRATISLAVA - Medzinárodná agentúra Moody´s vo svojom najnovšom hodnotení potvrdila Slovensku rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Informovalo o tom v piatok večer Ministerstvo financií (MF) SR.
Vzhľadom na napätú ekonomickú situáciu v Európskej únii (EÚ), obchodné vojny, globálnu neistotu, ropnú krízu a pokles výkonu ekonomík najväčších obchodných partnerov je podľa rezortu potvrdenie ratingu pre SR priaznivá správa.
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Hodnotenie je podľa agentúry podporené vysokými príjmami na obyvateľa a miernym dlhovým zaťažením. Analytici Moody´s očakávajú, že rast slovenskej ekonomiky by mal v roku 2027 zrýchliť na 1,7 %. Tento odhad je takmer totožný s očakávaniami Európskej komisie (EK) aj Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a mal by byť vyšší ako priemer EÚ (1,2 %), Nemecka (1,1 %) aj Francúzska (0,8 %). Oživenie v budúcom roku bude podľa agentúry podporené najmä súkromnou spotrebou a spustením výroby novej automobilky, ktorá podporí export.
Ekonomiku ťahá dole negatívny vývoj v Európe
Moody´s tiež zhodnotil, že makroekonomický a fiškálny vývoj Slovenska bol v roku 2025 v súlade s jej očakávaniami. Problémy však podľa agentúry prináša konflikt na Blízkom východe a SR vzhľadom na svoju otvorenú ekonomiku dopláca aj na vývoj u svojich najväčších obchodných partnerov. „Riziká vyplývajúce z úzkeho naviazania ekonomiky na nemecké výrobné štruktúry, zo silnej závislosti od automobilového sektora a z vysokého stupňa otvoreného trhu sú do istej miery vyvážené schopnosťou Slovenska prilákať nové zahraničné investície,“ konštatovala agentúra vo svojom hodnotení.
„Súčasná situácia je mimoriadne náročná. Našu ekonomiku ťahá dole negatívny vývoj v Európe a napríklad aj chyby EÚ v oblasti prehnaných klimatických cieľov. Ide o externé faktory, na ktoré vláda SR nemá dosah,“ zdôraznil v reakcii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Tento vývoj podľa neho potvrdzujú všetky relevantné ekonomické inštitúcie a pociťujú ho všetky európske krajiny.
Kamenický tvrdí, že vláda urobila efektívne opatrenia
Pripomenul, že podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) by Slovensko bez negatívnych externých vplyvov už v roku 2025 malo deficit verejných financií na úrovni 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Rok 2026 by teda skončil na úrovni približne 3 % HDP. To je jasné potvrdenie, že vláda urobila efektívne opatrenia na ozdravenie verejných financií, ktoré však výrazne zabrzdil negatívny vývoj v EÚ,“ doplnil Kamenický.
Moody´s bola posledná z troch najväčších ratingových agentúr, ktoré v poslednom čase zverejnili aktuálne hodnotenie Slovenska. Fitch začiatkom mája potvrdila SR rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Standard and Poor´s (S&P) v apríli znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Moody´s drží rating SR nezmenený od konca roka 2024, kedy hodnotenie znížila tiež o jeden stupeň.