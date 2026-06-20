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Prasklo tajomstvo Anne Hathaway (43): Čaká tretie dieťatko!

Móda z Met Gala, Anne Hathaway Zobraziť galériu (33)
Móda z Met Gala, Anne Hathaway (Zdroj: SITA)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Anne Hathaway sa pochválila radostnou novinkou. Oscarová herečka a jej manžel Adam Shulman očakávajú tretie dieťa.

Anne Hathaway sa podelila o šťastnú novinku – s manželom Adamom Shulmanom očakávajú príchod tretieho dieťaťa. Herečka oznámila tehotenstvo prostredníctvom krátkeho videa na Instagrame, kde po niekoľkých sekundách odhalila svoje tehotenské bruško. Zaujímavé je, že ešte na premiérach Diabol nosí Pradu 2, nebolo na nej nič badateľné a tehotenské bruško dokonale skryla.

Pre 43-ročnú herečku a jej manžela pôjde už o tretie spoločné dieťa. Dvojica, ktorá si povedala svoje áno v roku 2012, vychováva synov Jonathana (10) a Jacka (6). Nedávno v rozhovore pre magazín Elle prezradila, že si momentálne naplno užíva obdobie, keď jej deti rady trávia čas s rodičmi. „My ich budeme vždy radi mať pri sebe, ale ich pohľad na nás sa môže zmeniť,“ povedala so smiechom. Hathaway sa v minulosti viackrát vyjadrila, že materstvo zásadne zmenilo jej pohľad na život.

V rozhovore pre WSJ Magazine uviedla: „Nemala som pocit, že som úplne zakotvená a skutočne prítomná, kým som sa nestala mamou.“ Podľa jej slov jej rodičovstvo pomohlo lepšie si uvedomiť vlastné hodnoty a zodpovednosť. „Neznamená to, že som predtým nemala zásady, ale materstvo vo mne vyvolalo túžbu byť vo všetkých smeroch úplne verná svojmu slovu.“ Rodina sa tak čoskoro rozrastie o ďalšieho člena a zdá sa, že herečka prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života.

Viac o téme: TehotenstvoAdam ShulmanAnne Hathaway
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