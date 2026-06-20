Bianka Rumanová ukázala desivé následky: FOTO Zobudila sa na nepoznanie!

BRATISLAVA - Influencerka Bianka Rumanová zažila poriadne nepríjemné chvíle! Po cyklistickom výlete ju pod okom štípla osa a následky na seba nenechali dlho čakať. Cez noc jeje opuchla tvár. Čo priznala?
Influencerka Bianka Rumanová sa so svojimi sledovateľmi na sociálnej sieti delí takmer o všetko, čo sa deje v jej živote. Tentoraz však ukázala poriadne nepríjemný zážitok. Chcela si užiť príjemný deň na bicykli, no všetko sa zmenilo v priebehu niekoľkých sekúnd. Počas svojej vôbec prvej jazdy na novom bicykli, ktorý dostala od priateľa, podnikateľa Igora Fialu, známeho aj ako Benky, ju nepríjemne prekvapila osa. „Aká pravdepodobnosť? Prvá jazda a hneď toto! Pod okuliare mi vletela osa a štípla ma skoro do oka, pod oko ma štípla,“ opísala svojim fanúšikom.
Spočiatku to pritom nevyzeralo dramaticky. Po výlete si ešte stihla vyraziť s kamarátkami na večeru, no počas noci nastal šok. Ráno sa zobudila s výrazne opuchnutou tvárou. „Dnes ráno som sa zobudila takto. Včera som ešte bola po tom bajku s babami na večeri a cez noc mi to napuchlo,“ priznala influencerka a ukázala aj záber svojho opuchnutého oka. Situáciu ešte zhoršil fakt, že Bianka doteraz netušila, že by mohla mať na osie bodnutie alergickú reakciu. Opuch sa totiž nerozšíril len v okolí oka. „Mám alergickú reakciu. Osa mi vletela pod okuliare, ja neverím. Vyzerám strašne. Mne opuchla reálne celá tvár, mám spuchnuté pery, nos, líca. Ja som nevedela, že som alergická,“ priznala.
Nepríjemnosť navyše prišla v najmenej vhodnom čase. Už dnes ju totiž čaká svadba. „A zajtra idem na svadbu, budem tam krásnučka,“ zažartovala na svoj účet napriek nepríjemnej situácii. Zostáva tak len dúfať, že opuch po alergickej reakcii čoskoro ustúpi a nepríjemné následky bodnutia osou budú minulosťou.