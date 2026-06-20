Trojmesačné bábätko uniesli z kočíka pred domom: Obrovská pátracia akcia... HROZIVÝ nález v potoku!

BERLÍN - Nemeckým Renningenom otriasa mrazivý prípad. Vo štvrtok večer zmizol trojmesačný chlapček priamo z kočíka pred rodinným domom. Polícia okamžite pracovala s verziou únosu a spustila rozsiahlu pátraciu akciu. O niekoľko hodín neskôr prišla desivá správa – v potoku Rankbach našli telo malého dieťaťa.
Udalosť sa stala vo štvrtok okolo 23.30 h v Renningene v Bádensku-Württembersku. Matka (37) sa vracala z nákupu v supermarkete Rewe, vzdialenom približne 800 metrov od ich domu. Podľa výpovede rodiny nechala kočík s bábätkom na chodníku pred domom, kým niesla tašky na druhé poschodie. Keď sa vrátila späť, kočík bol prázdny.
„Moja dcéra prišla domov z nákupu, mala tašky a chcela ich vyniesť hore. Keď sa vrátila, dieťa tam už nebolo,“ povedala stará mama dieťaťa pre denník Bild. Matka uviedla, že jej syna mal zobrať neznámy muž. Polícia potvrdila, že dieťa bolo ponechané bez dozoru „na krátky čas“ a že existuje dôvodné podozrenie, že ho „neznáma osoba vybrala z kočíka a odniesla“.
Polícia ihneď po incidente vyhlásila rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojilo 50 policajtov so 40 pátracími psami, nasadené boli aj vrtuľníky a drony s termokamerami. Na mieste bola pripravená aj zásahová jednotka. Záchranné zložky zriadili koordinačné miesto na parkovisku pri supermarkete Rewe. Vysoké teploty v oblasti zvyšovali obavy o život dieťaťa. Polícia ešte dopoludnia priznala, že „nemá žiadne sľubné stopy“.
V potoku Rankbach našli telo
Krátko pred 14.00 h objavili pátrači malé telo v alebo pri potoku Rankbach. Polícia potvrdila nález a uviedla, že identifikácia prebieha, no všetko nasvedčuje tomu, že ide o nezvestného chlapčeka. Pátranie bolo po náleze okamžite ukončené.
„Som bez slov a hlboko znepokojená. Dúfam, že dieťa bude nájdené živé a zdravé,“ uviedla starostka Melanie Hettmer ešte pred nálezom tela. Obyvatelia sa spontánne zapájali do pátrania, organizovali skupiny a zdieľali výzvy na sociálnych sieťach. Tragický koniec prípadu ich hlboko zasiahol.