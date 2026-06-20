Muž hodil trojročného chlapca do výbehu s krokodílmi! Okamihy hrôzy a desivé OPISY svedkov

CAMBRIDGE - V britskom grófstve Cambridgeshire sa odohral hororový incident. Trojročný chlapček skončil vo štvrtok popoludní vo výbehu krokolov v Johnsons of Old Hurst Zoo neďaleko Huntingdonu a utrpel rozsiahle zranenia. Podľa polície existuje podozrenie, že ho tam úmyselne hodil dospelý muž.
Ošetrovateľka a manželka majiteľa zoo Tracey (55) sa ponáhľala na pomoc chlapcovi po tom, čo ho údajne hodil medzi krokodíly cudzinec. Tracey, ktorá vedie zoo spolu so svojím 56-ročným manželom Andym Johnsonom, sa jej podarilo batoľa zachrániť napriek prítomnosti najmenej dvoch obrovských krokodílov nílskych. Záchranári následne dieťa previezli do nemocnice Addenbrooke’s Hospital v Cambridge, kde je v kritickom, no stabilizovanom stave, píšu noviny The Mirror. Rodinu podporujú špecializovaní policajní pracovníci.
Krátko po incidente polícia zadržala 30‑ročného muža z grófstva Norfolk. Vyšetrovatelia ho podozrievajú z pokusu o vraždu. Podľa doterajších informácií sa muž a dieťa navzájom nepoznali, potvrdila Cambridgeshire Constabulary. „Ide o živé vyšetrovanie a žiadame verejnosť, aby sa zdržala špekulácií,“ uviedol poslanec za Huntingdon Ben Obese‑Jecty, ktorý je v kontakte s policajným velením. „Moje myšlienky sú s malým chlapcom a jeho rodinou v tejto mimoriadne ťažkej chvíli,“ dodal.
Vyjadrenia svedkov
Podľa miestnych obyvateľov bola medzi prvými, ktorí reagovali, aj manželka majiteľa zoo Tracey Johnson. Podľa výpovedí mala skočiť do výbehu, aby dieťa zachránila. Polícia túto informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdila, no svedkovia hovoria o dramatických scénach.
Zoo Johnsons of Old Hurst je rodinný podnik, ktorý okrem farmy a mäsiarstva prevádzkuje aj menšiu zoologickú záhradu. Krokodíly sú umiestnené v bývalej maštali prerobenej na tropický pavilón s vyvýšenými lávkami a oplotením. Ten zostane podľa vyjadrenia zoo zatvorený až do odvolania.
„Naše myšlienky a modlitby smerujú k chlapcovi a jeho rodine,“ uviedlo vedenie zoo v stanovisku. „Prosíme, aby všetky otázky smerovali na políciu,“ dodalo.
Obyvatelia sú v šoku
Miestni obyvatelia opisujú situáciu ako nepredstaviteľnú. „Je to šok. Nikdy by som nepovedala, že sa tu môže stať niečo také,“ uviedla jedna z obyvateliek Old Hurst. „Majitelia sú skvelí ľudia, určite za to nenesú vinu,“ dodala.
Ďalší sused spomenul, že počul množstvo sirén a následne príchod leteckej záchrannej služby. Podľa jeho slov je výbeh krokodílov navrhnutý tak, aby sa k zvieratám nedalo dostať – zvieratá sú približne 4,5 metra pod úrovňou lávok a priestor je ohradený. „Neviem si predstaviť, ako sa trojročné dieťa mohlo dostať do výbehu. Ochranné prvky sú tam nastavené správne,“ reagovala podobne aj miestna poslankyňa Charlotte Lowe.
Vyšetrovatelia momentálne zhromažďujú výpovede návštevníkov, ktorí boli v čase incidentu v pavilóne. „Snažíme sa presne zistiť, čo sa stalo. Naše myšlienky zostávajú s rodinou zraneného chlapca,“ uviedla detektívka Verity McCann. Tridsaťročný podozrivý muž nebol podľa zverejnených správ schopný výsluchu a nakoniec bol prepustený na kauciu.