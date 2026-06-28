Chodci majú čoskoro PO CHLEBE: Nový zákon nadiktoval ZÁKAZ mobilov v rukách na priechode!

BRATISLAVA - Ľudia kráčajúci cez cestu s pohľadom upretým na displej smartfónu sa v poslednej dekáde stali bežnou súčasťou ulíc. Správy, sociálne siete či videá často dostávajú prednosť pred sledovaním premávky. Už od tejto jesene však môže podobná nepozornosť vyjsť chodcov draho.
Na úskalia tohto odseku v novoschválenom cestnom zákone upozornil portál Autoviny.sk. Zákon nadobudne platnosť už 1. septembra 2026 a zavedie nové pravidlá pre chodcov na priechodoch.
Mobil v ruke a prechádzanie cez cestu
Najväčšiu pozornosť vzbudilo ustanovenie týkajúce sa používania mobilných telefónov počas prechádzania cez cestu.
Nová legislatíva však našťastie nehovorí o úplnom zákaze držania telefónu. Rozhodujúce bude, či jeho používanie obmedzuje schopnosť človeka vnímať situáciu v cestnej premávke. Inými slovami, problémom nie je samotný mobil v ruke, ale strata pozornosti.
Čo bude vašou povinnosťou?
Zákon ukladá chodcom povinnosť ešte pred vstupom na priechod sledovať prichádzajúce vozidlá a vyhodnotiť ich rýchlosť či vzdialenosť. Zároveň nesmú náhle vstupovať do vozovky. Počas prechádzania cez cestu nebude možné používať telefón alebo iné elektronické zariadenie takým spôsobom, ktorý odvádza pozornosť od premávky.
Rizikové bude najmä písanie správ, čítanie sociálnych sietí, sledovanie videí alebo dlhodobé pozeranie do obrazovky namiesto kontroly situácie na ceste. Policajti budú môcť za takéto konanie uložiť pokutu až do výšky 50 eur.
Pravidlo platí len na priechodoch
Novinka prináša aj určitý paradox. Obmedzenie sa vzťahuje výlučne na vyznačené priechody pre chodcov, teda na miesta, ktoré sú určené na bezpečné prechádzanie cez cestu.
Mimo priechodu pritom chodec nemá prednosť a musí dať prednosť vozidlám. Kritici preto upozorňujú, že zákaz sa týka práve priestoru, kde majú chodci najvyššiu mieru ochrany.
Skúsenosti zo zahraničia
Slovensko nie je prvou krajinou, ktorá sa rozhodla riešiť nepozorných chodcov zákonom. Litva zaviedla podobné pravidlá už v roku 2018 a porušenie môže stáť chodca desiatky eur. V Poľsku zákaz platí od roku 2021 a sankcie sa odvíjajú od konkrétnych okolností.
Niektoré mestá sa však rozhodli pre odlišný prístup. V nemeckých mestách Kolín nad Rýnom a Augsburg, rovnako ako v holandskom Bodegravene, sa objavili LED svetlá zabudované do chodníkov. Tie upozorňujú chodcov na červený signál aj v prípade, že sa pozerajú na displej telefónu.
Vo Francúzsku zase mesto Seine-Port prijalo odporúčania obmedzujúce používanie smartfónov na verejných miestach. Keďže za porušenie nehrozia sankcie, opatrenie má predovšetkým preventívny charakter.
Slováci sa nezhodujú
Reakcie verejnosti sú rozporuplné. Zástancovia nových pravidiel tvrdia, že nepozornosť chodcov predstavuje rastúci problém a moderné technológie odvádzajú pozornosť natoľko, že môžu viesť k tragickým nehodám.
Podľa nich je správne, aby zodpovednosť za bezpečnosť niesli nielen vodiči, ale aj samotní chodci. Oponenti naopak hovoria o ďalšom zákaze, ktorého dodržiavanie bude problematické kontrolovať. Pochybujú, či budú policajti vo väčšej miere riešiť ľudí píšucich správy na priechodoch a či sa z nového pravidla nestane len formálne ustanovenie bez reálneho dosahu.