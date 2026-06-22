Letné prázdniny majú TEMNÚ stránku: Deti čelia viacerým nebezpečenstvám

BRATISLAVA - Letné prázdniny sú pre deti obdobím dlho očakávanej slobody, oddychu a nových zážitkov. Pre deti aj mladých ľudí sú najdôležitejšie dobré vzťahy, zvlášť s tými najbližšími. Leto sa však pre mnohých z nich stáva obdobím zvýšeného rizika, nie zvýšenej pozornosti rodiny. Medzi tradične najväčšie nástrahy leta patria zvedavosť a experimentovanie s alkoholom či dokonca drogami alebo novými látkami. Konštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško.
Treba si však podľa neho uvedomiť, že tieto javy sú často iba dôsledkom niečoho hlbšieho, napríklad nudy, túžby zapadnúť alebo úteku pred osamelosťou. Rodičia by sa podľa komisára mali so svojimi deťmi rozprávať a zaujímať sa o ich priateľov, vedieť, kde sú a kto je v ich partii. „Určite by deti do 15 rokov nemali mať nekontrolovaný voľný čas. Tlak rovesníkov ich môže dotlačiť k experimentom, napríklad s nelegálnymi látkami, a deti v rámci vývinovej psychológie ešte nie sú dostatočne zrelé na to, aby si vedeli uvedomiť a racionálne zhodnotiť všetky dôsledky,“ upozorňuje Mikloško.
Fenomén dnešnej doby
Podotkol, že veľkým fenoménom dneška, ktorý zaháňa nudu, je online priestor. Nové známosti z internetu, ktoré sa v lete chcú pretaviť do osobných stretnutí, predstavujú podľa komisára obrovské riziko, na ktoré by mali rodičia svoje deti upozorniť. „Hovoríme najmä o groomingu či predátorskom správaní,“ vysvetlil.
Ďalšie riziká
Medzi ďalšie riziká patria podľa Mikloška úrazy. Pozor si treba podľa neho dávať na neopatrnosť pri kúpaní na neznámych miestach, preceňovaní síl alebo dokazovaní si odvahy. Varuje aj pred nepoužívaním ochranných prvkov na kolobežkách alebo bicykloch. Zdôraznil, že základným kľúčom pohodových prázdnin nie je neustála kontrola a zákazy, ale láska a hranice. „Rodič nemá byť iba policajt alebo iba animátor, ale partner. Otvorený rozhovor a dôvera. Dieťa musí vedieť, že ak sa dostane do situácie, ktorú nevie zvládnuť, môže kedykoľvek bez strachu z trestu alebo odmietnutia zavolať rodičovi,“ apeluje Mikloško. Rodičom takisto radí, aby deti naučili hovoriť jasné „nie“, ak ich niekto tlačí do vecí, ktoré im nie sú komfortné.
Na plnohodnotné trávenie času odporúča komisár návrat do offline reality, návrat k pohybu, spájanie generácií a skutočné zážitky. „Doprajte si všetci, nielen deti, čas na digitálny detox, vyplňte ho prírodou, brigádami, športom, tábormi, socializáciou a komunikáciou. Deti nepotrebujú drahé dovolenky, potrebujú zmysluplnú činnosť a pozornosť svojich najbližších, ktorých úlohou je vytvárať im bezpečné prostredie pre ich rozvoj,“ dodal Mikloško s tým, že leto vníma ako obdobie, keď by sme mali prehlbovať vzťahy.