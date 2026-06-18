Bývalý PS-kár OTVORENE: Kampaň na východe bola drsná, babičky si predo mnou odpľúvali! Šimečka je zrelý na výmenu

BRATISLAVA - Na jar, krátko pred snemom, zažívalo Progresívne Slovensko pomerne turbulentné obdobie. Nielen že sa naplno rozhorela kauza Projektu Fórum matky Michala Šimečku, no navyše prišli aj o člena, ktorý chcel kandidovať za podpredsedu. Krátko pred samotným zasadaním sa s ním pomaly začali lúčiť, až prišlo k jeho vylúčeniu. Exposlanec Martin Pekár po mesiacoch v rozhovore prezradil, ako to celé bolo, v akom štádiu je jeho žaloba a čo sa dialo v teréne v časoch, keď kampaňoval na východe.
Voliči PS si vás určite pamätajú z niekoľkotýždňového pôsobenia v parlamente, no v novembri 2023 ste sa z neho stiahli. Vtedy ste len stručne uviedli osobné dôvody. Viete už dnes povedať, prečo ste odišli? Škrípalo už vtedy niečo medzi vami a PS?
- V tom čase ešte určite nič neškrípalo. Dôvodov na odchod z parlamentu bolo viacero. Medzi nimi aj ten, že som mal malého syna a dlho som ho nevidel. A to aj tým, že sme v PS robili opozičnú politiku vo veľmi obštrukčnej forme. Boli sme tam vlastne od rána do polnoci, a to takmer každý deň. Tým pádom som svojho malého syna takmer vôbec nevidel. To bol jeden z veľkých dôvodov. Druhým dôvodom bolo to, že som manažér. Aj do politiky som sa prihlásil ako manažér, teda tvoriť a byť súčasťou novej exekutívy. Tá mala manažérsky pomôcť k tomu, aby sa Slovensko zlepšilo.
Teraz nechcem zhadzovať opozičnú prácu poslancov a poslankýň, ale bol som v miestnosti, kde keď príde na vás rad a idete povedať niečo za rečnícky pult, nevidíte v laviciach takmer nikoho, ani len vašich poslancov a poslankyne, koaličných už vôbec nie. Je to možno dobré na to, aby ste o sebe natáčali nejaké videjká a robili na sebe istú poznateľnosť, ale pre mňa ako človeka, ktorý je zvyknutý niečo robiť a tvoriť, to bolo naozaj ubíjajúce.
Po odchode z parlamentu vás verejnosť vnímala aj na základe sociálnych sietí, kde ste výrazne kritizovali aj ministra dopravy Jozefa Ráža. Mainstreamovo vás verejnosť paradoxne navnímala až v momente, keď sa priblížil jarný snem PS v roku 2026. Kde ste chceli kandidovať na post podpredsedu PS. Aké boli na to dôvody?
- Netieňoval som len ministra Ráža. Za posledných 12 rokov som veľmi aktívne tieňoval štyroch ministrov dopravy. Snažil som sa poukazovať na neefektívne správanie sa k finančnému rozpočtu ministerstva dopravy. Súvisí to s výstavbou infraštruktúry. K publicite som sa, žiaľ, dostanete až v momente, keď sa udeje niečo, podľa môjho názoru, zlé. Kandidoval som na post podpredsedu. Máme aj kvóty, takže išlo o dve dámy a dvoch pánov. Moja ambícia bola dostať sa do vedenia strany, pretože to vedenie dnes tvoria predseda, podpredsedníčky, podpredsedovia, stratég a kancelár strany.
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Ak sa pýtate na to, či tam nastali nejaké výčitky na tému, či je Michal Šimečka správny líder, tak to áno. Zaznievalo to prostredníctvom mňa z nejakej dosť veľkej časti nespokojných členov a členiek PS. Ja som vlastne začal kampaň asi tri mesiace pred snemom. Prebiehala tak, že som si obehal členské základne po celom Slovensku. Bolo tam viacero bodov, zďaleka sa všetky netýkali osoby predsedu. S týmito vecami som prichádzal späť na predsedníctvo a otvorene som v kuloároch rozprával o tom, čo zažívam. Padli tam aj témy, či by nebolo po dohode na pozíciu predsedu lepšie pustiť niekoho, kto by ten progres pre PS mohol ešte dať.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Čo si Pekár myslí o novom cestnom zákone
- Čo zažil počas terénnej kampane za PS na východe Slovenska
- Či Pekár plánuje politickú budúcnosť a aký je jeho pohľad na kauzu Projekt Fórum
- Ako sa Pekár pozerá na komunálnu politiku
- Kde bol pôvod peňazí, ktoré Pekár investoval do PS