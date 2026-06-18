Žilinka kritizuje parlament: Odklad správy o stave zákonnosti považuje za nešťastný krok

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje doterajšie neprerokovanie Správy o stave zákonnosti za rok 2024 parlamentom a jej opakované presúvanie na ďalšiu schôdzu Národnej rady SR za veľmi nešťastné. Uviedol to na sociálnej sieti.
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Reakcia ministra Kamila Šaška k Žilinkovi (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
Generálny prokurátor poukázal, že parlamentné plénum ju presunulo na septembrovú schôdzu. „Nech už sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti za rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ uviedol Žilinka.