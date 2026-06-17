Alergická sezóna naberá na sile: Čo práve zaplnilo vzduch?

BANSKÁ BYSTRICA - Peľ tráv z čeľade lipnicovitých spolu so slabšie alergizujúcou pŕhľavou dominovali v uplynulých dňoch na území Slovenska. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, gaštanu, bazy, lipy, mrlíkovitých, mrkvovitých a astrovitých. Informovala o tom v stredu Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
Najvyššie denné koncentrácie peľu tráv zachytili monitorovacie stanice v Žiline, Nitre a Bratislave, peľu pŕhľavy v Žiline a Trnave.
„Pokles denných koncentrácií peľu môže byť lokálne ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a ochladením. V ovzduší bude naďalej dominovať peľ tráv z čeľade lipnicovitých, čo je najsilnejší alergén najbližších týždňov. Dreviny s vysokou produkciou peľu dokvitli a v ovzduší prevažuje peľ bylín, najmä tráv, skorocelu, štiavu a pŕhľavovitých,“ dodala Rendlová s tým, že sa rozšíri druhové spektrum kvitnúcich bylín.