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Premiér sa pred zasadnutím Európskej rady stretne s Magyarom i Zelenským

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa pred zasadnutím Európskej rady stretne po prvýkrát s maďarským premiérom Péterom Magyarom, naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskemu združeniu Projekt Fórum. Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady.

„Predpokladám, že sa budeme predovšetkým rozprávať o prístupovom procese Ukrajiny k Európskej únii,“ povedal Fico na výbore o stretnutí so Zelenským. Hovoriť s ním bude aj o ďalšom spoločnom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády. Zelenskyj podľa neho navrhuje, aby sa konalo v Kyjeve, Fico ho chce v Bratislave. Verí, že nájdu kompromis, vlády by mohli zasadať na území Ukrajiny.

archívne video

TK Roberta Fica na tému ospravedlnenie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prvé stretnutie s Magyarom

„Čaká nás dnes prvé osobné stretnutie s maďarským premiérom Péterom Magyarom,“ povedal Fico s tým, že ešte nemal možnosť sa s ním stretnúť. Ozrejmil, že sa s Magyarom stretne aj na budúci týždeň v Budapešti, kde Maďarsko odovzdá predsedníctvo V4 Slovensku.

Exekúcia a spor o fórum

Fico tiež hovoril o reputačnom probléme Slovenska v súvislosti s exekúciou európskej inštitúcie, konkrétne Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. „Preukázateľne ide o podvody, pokiaľ ide o používanie týchto prostriedkov,“ skonštatoval premiér. Chce sa stretnúť s predstaviteľmi agentúry v súvislosti s exekúciou, ktorá podľa neho začala voči Projektu Fórum v roku 2024. Líder opozičného PS Michal Šimečka, ktorého matka vedie Projekt Fórum, to označil za smiešne. Premiér podľa neho týmto krokom zakrýva napríklad to, že Slovensko môže prísť o európske peniaze za problémy s haciendami.

Premiér podľa svojich slov nevidí príčinu, prečo by nemal podporiť závery samitu v súvislosti s Ukrajinou. Zopakoval, že Slovensko nedaruje východným susedom zbrane ani neposkytne finančnú pomoc. Na Európskej rade chce Fico navrhnúť zriadenie priamej komunikačnej linky medzi Ruskom a Ukrajinou. Fico zdôraznil, že ak nebude mať Ukrajina po skončení vojny perspektívu, môžeme byť svedkami obrovského rozmachu organizovaného zločinu. Záujem Ukrajiny o členstvo v Únii podľa svojich slov nikdy neodmietal. „Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky, ani možnosti obísť regulárny vstup do Európskej únie, Ukrajina musí splniť všetky podmienky,“ poznamenal. Zároveň dodal, že EÚ nie je schopná zohrať rozhodujúcu úlohu pri vyjednávaní mieru na Ukrajine. Zopakoval, že je potrebná výmena na poste vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý zastáva Kaja Kallasová.

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