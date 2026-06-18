OTRASNÝ PRÍPAD Muž v Prahe OBŤAŽOVAL dvoch chlapcov, lákal ich do auta: Keď odmietli, spravil TOTO!

PRAHA – Po centre Prahy pobehuje muž, na ktorého by si mali dať pozor najmä chlapci do 15 rokov. Česká polícia sa dostala k videu, ktoré ho zachytilo. Dvaja chlapci mužovi nenaleteli a nenechali sa ďalej obťažovať. Ten následne zmenil správanie.
Na zástavke v českej metropole sa počas bieleho dňa dostali do úzkych dvaja nemenovaní chlapci vo veku 12 rokov. Náhle k nim pristúpil starší muž a snažil sa ich zlákať k sebe do auta. Incident sa odohral v pražských Holešoviciach z Ulice Uranie na Ortenovom námestí.
Popcorn a odvoz domov
Neznámy muž ponúkal chlapcom najprv popcorn a potom im navrhol, že ich odvezie domov. Chlapci však všetko odmietli. Následne zmenil správanie a začal ich obviňovať, že toto sa voči starším ľuďom nerobí. Zachytila ho bezpečnostná kamera.
Incident sa odohral koncom mája, no česká polícia o tom informovala v stredu 17. júna. Muž mal chlapcov stretnúť na prechode pre chodcov. "Ponúkal im popcorn z prúteného košíka, ktorý si niesol so sebou. Následne ich lákal do svojho auta, že ich odvezie domov. Keď to odmietli, vytkol im, že robia veľkú chybu. Chlapci nereagovali a bežali sa schovať na električkovú zastávku, kde čakalo viac ľudí," informoval hovorca českej polície.
Takto vyzeral, polícia ale nepozná identitu
Podľa následného vyšetrovania sa zistilo, že neznámy muž by mal mať okolo 40 rokov, krátke svetlé vlas vystrihané na ježka a mal oblečené modré tričko. Polícia naďalej pátra po podozrivom a žiada širokú verejnosť, aby jej pomohla s odhalením jeho identity. Za nedovolený kontakt s cudzím dieťaťom mu hrozí dvojročný trest odňatia slobody.