Šokujúca správa zo šoubiznisu: Zomrela Samara (†35) z hororu Kruh... Hrozné, čo sa jej stalo

LOS ANGELES - Americká herečka Daveigh Chase, známa z hororu Kruh, zomrela vo veku 35 rokov. Hrozné, čo sa jej stalo!
Bývalá detská hviezda Daveigh Chase, ktorú si diváci pamätajú najmä z filmu Kruh zomrela vo veku 35 rokov. Podľa informácií portálu TMZ herečka naposledy vydýchla v utorok. Jej partner Roy Hernandez uviedol, že príčinou úmrtia bola meningitída spolu s infekciou krvi, ktorá vyústila do sepsy a následného zlyhania organizmu.
Pred niekoľkými týždňami mala byť navyše hospitalizovaná v nemocnici v Los Angeles pre podvýživu. Chase sa do povedomia verejnosti dostala už ako dieťa. V roku 2002 prepožičala hlas nezbednej Lilo v úspešnom disneyovskom filme Lilo a Stitch a neskôr aj v televíznom pokračovaní. Výraznú stopu zanechala aj v hororovom žánri.
V snímke Kruh stvárnila desivú Samaru Morgan. Na svojom konte mala aj ďalšie filmové a televízne projekty vrátane titulov Donnie Darko, Beethoven 5, Sabrina, mladá čarodejnica, Pohotovosť či Mercy. Počas života sa viackrát dostala do problémov so zákonom, ktoré sa dostali aj na titulky médií.