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Šokujúca správa zo šoubiznisu: Zomrela Samara (†35) z hororu Kruh... Hrozné, čo sa jej stalo

Zomrela Daveigh Chase Zobraziť galériu (3)
Zomrela Daveigh Chase (Zdroj: Paramount Pictures)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Americká herečka Daveigh Chase, známa z hororu Kruh, zomrela vo veku 35 rokov. Hrozné, čo sa jej stalo!

Bývalá detská hviezda Daveigh Chase, ktorú si diváci pamätajú najmä z filmu Kruh zomrela vo veku 35 rokov. Podľa informácií portálu TMZ herečka naposledy vydýchla v utorok. Jej partner Roy Hernandez uviedol, že príčinou úmrtia bola meningitída spolu s infekciou krvi, ktorá vyústila do sepsy a následného zlyhania organizmu.

Šokujúca správa zo šoubiznisu:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Profimedia)

Pred niekoľkými týždňami mala byť navyše hospitalizovaná v nemocnici v Los Angeles pre podvýživu. Chase sa do povedomia verejnosti dostala už ako dieťa. V roku 2002 prepožičala hlas nezbednej Lilo v úspešnom disneyovskom filme Lilo a Stitch a neskôr aj v televíznom pokračovaní. Výraznú stopu zanechala aj v hororovom žánri.

V snímke Kruh stvárnila desivú Samaru Morgan. Na svojom konte mala aj ďalšie filmové a televízne projekty vrátane titulov Donnie Darko, Beethoven 5, Sabrina, mladá čarodejnica, Pohotovosť či Mercy. Počas života sa viackrát dostala do problémov so zákonom, ktoré sa dostali aj na titulky médií.

Daveigh Chase
Zobraziť galériu (3)
Daveigh Chase  (Zdroj: 2002 Dreamworks Pictures)

Viac o téme: SmrťDaveigh ChaseSamaraKruh
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