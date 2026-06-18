Tragédia v Central Parku: Mladík zahynul po páde z konského povozu

NEW YORK - V newyorskom Central Parku v stredu zahynul 18-ročný mladík po tom, ako vypadol z konského povozu, uviedla polícia. Píše o tom agentúra AFP a britská stanica BBC.
Polícia americké médiá informovala, že tínedžer, ktorého miestni identifikovali ako turistu z Indie, sa viezol v koči v Central Parku spolu s ďalšími tromi osobami. Keď sa kočiš na chvíľu vzdialil, aby skupinu odfotil, kôň sa splašil, zrazil sa s iným kočom a prevrátil sa. Newyorská polícia uviedla, že muž utrpel vážne zranenia, ktorým následne v nemocnici podľahol.
Trvalá prítomnosť konských povozov v Central Parku už dlho vyvoláva kritiku zo strany aktivistov bojujúcich za práva zvierat. Newyorský primátor Zohran Mamdani hovorí, že podporuje zákaz používania kočov v parku.