Nočná vážna nehoda v Petržalke: Auto na parkovisku zrazilo dieťa aj ženu

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje okolnosti nočnej nehody v bratislavskej Petržalke. Na parkovisku na Osuského ulici došlo k zrážke auta a dvoch osôb. Tie boli s ťažkými zraneniami prevezené do nemocnice. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Polícia bola na miesto zavolaná v nedeľu (21. 6.) krátko po 22.00 h. Po príchode na miesto policajti zistili, že 42-ročný vodič sa počas jazdy po parkovisku pred obytným domom z doposiaľ presne nezistených príčin dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, v dôsledku čoho narazil do druhého zaparkovaného vozidla. Následne prešiel na trávnatú plochu mimo parkoviska, kde došlo k zrážke s 11-ročným dievčaťom a 25-ročnou ženou, a narazil do stromu, pričom sa vozidlo prevrátilo na strechu.
„V dôsledku zrážky utrpeli obe osoby ťažké zranenia, vyžadujúce si ich okamžitý prevoz do nemocnice. Vodič bol podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnil Szeiff.