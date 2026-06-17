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Nové pravidlá pre SZČO už čoskoro: Veľký PREHĽAD! KEDY nebude potrebné platiť mikroodvody? Praktické PRÍKLADY

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)
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BRATISLAVA - Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Povinné poistenie nevznikne každej osobe, ktorá má oprávnenie na podnikanie, ako to vyplývalo z predchádzajúcej právnej úpravy. Novela pre SZČO zavádza tzv. príjmový test a upravuje vznik aj zánik povinného poistenia. Podrobnosti priniesol hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr, ktorý vysvetľuje pravidlá na konkrétnych príkladoch.

Príjmový test a kedy živnostník nebude platiť odvody

Zásadnou novinkou je príjmový test, vďaka ktorému časť živnostníkov po novom nebude musieť platiť odvody. "Povinné poistenie nevznikne tým SZČO, ktorých príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za relevantné obdobie nepresiahne 10,5-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu," približuje Kontúr. To znamená, že živnostníci a SZČO, ktorých príjmy túto hranicu neprekročia, nebudú musieť platiť odvody.

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Sociálna poisťovňa spúšťa mobilnú aplikáciu pre občanov (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

V roku 2026 je hranica stanovená na 2 876,90 eura a každoročne sa bude zvyšovať podľa rastu životného minima. "Rovnako to platí aj pre SZČO, ktoré daňové priznanie nepodali z dôvodu, že ho neboli povinné podať, keďže ich príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za rok 2025 nepresiahli sumu 2 876,90 eura," dodáva hovorca SP, podľa ktorého sa opatrenie teda týka najmä nízkopríjmových živnostníkov a má znížiť ich finančné zaťaženie.

Vznik a zánik povinného poistenia SZČO

Začínajúci podnikatelia získajú tzv. odvodové prázdniny, čo znamená, že počas prvých mesiacov podnikania nebudú platiť odvody. Povinnosť platiť poistné im podľa Kotnúra vznikne až po šiestich mesiacoch od začiatku podnikania. Následne budú platiť nižšie odvody – v roku 2026 je to 131,34 eura mesačne.

Povinné poistenie SZČO vzniká od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého SZČO:

  • je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo
  • podľa svojho čestného vyhlásenia vykonáva túto zárobkovú činnosť, avšak najskôr od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni.

"Tento režim sa vzťahuje na začínajúcich podnikateľov, alebo na osoby, ktorým od zániku posledného oprávnenia/skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia uplynulo viac ako 60 mesiacov," uvádza Kontúr.

Príklad: Fyzickej osobe vzniklo živnostenské oprávnenie 15. februára 2026. Nikdy predtým nebola SZČO. Dňom vzniku živnostenského oprávnenia začnú SZČO plynúť tzv. odvodové prázdniny. Povinné poistenie SZČO vznikne po ich uplynutí 1. augusta 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu 396,24 eur platného pre rok 2026, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eur (tzv. mikroodvod).

Sociálna poisťovňa bude každoročne posudzovať príjem SZČO k 1. júlu alebo k 1. októbru (ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) podobným spôsobom, ako tomu bolo pred 1. januárom 2026.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Kedy vznikne, resp. pokračuje povinné poistenie

Ak príjem SZČO za predchádzajúci kalendárny rok presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmu, povinné poistenie vznikne alebo bude pokračovať aj naďalej. "Povinné poistenie 1. júla vzniká aj takej SZČO, ktorá predchádzajúci kalendárny rok nebola SZČO a zároveň jej neplynie lehota na vznik povinného poistenia (tzv. odvodové prázdniny)," upozorňuje hovorca SP.

Príklad: Fyzická osoba začala podnikať 1. februára 2026 a plynie jej lehota na vznik povinného poistenia, t. j. odvodové prázdniny. Predchádzajúci kalendárny rok 2025 nebola SZČO, ale k 1. júlu 2026 sa nevykoná príjmový test, pretože jej plynú „odvodové prázdniny“. Povinné poistenie SZČO jej vznikne od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého začala podnikať, t. j. 1. augusta 2026.

"Prvýkrát sa budú posudzovať príjmy SZČO, ktorej vzniklo povinné poistenie, až po uplynutí tzv. odvodových prázdnin, na účely vzniku povinného poistenia 1. júla, resp. 1. októbra (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania)/zániku jej povinného poistenia 30. júna, resp. 30. septembra (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) kalendárneho roka, ktorý nasleduje po vzniku jej povinného poistenia," vysvetľuje Kontúr.

Príklad č. 1: Fyzickej osobe vzniklo živnostenské oprávnenie 15. februára 2026. Nikdy predtým nebola SZČO. Dňom vzniku živnostenského oprávnenia začnú SZČO plynúť tzv. odvodové prázdniny. Povinné poistenie SZČO vznikne po ich uplynutí dňa 1. augusta 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod). Prvýkrát sa príjmový test vykoná na účely vzniku/zániku povinného poistenia SZČO až po uplynutí odvodových prázdnin 1. júla 2027, resp. 1. októbra 2027 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania)/30. júna 2027, resp. 30. septembra 2027 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania).

Príklad č. 2: Fyzickej osobe vzniklo živnostenské oprávnenie dňa 15. marca 2026. Predtým bola SZČO do 31. decembra 2020 (od zániku posledného oprávnenia uplynulo viac ako 60 mesiacov). Dňom vzniku živnostenského oprávnenia začnú SZČO plynúť tzv. odvodové prázdniny. Povinné poistenie SZČO vznikne po ich uplynutí dňa 1. septembra 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod). Prvýkrát sa príjmový test vykoná na účely vzniku/zániku povinného poistenia SZČO až po uplynutí odvodových prázdnin 1. júla 2027, resp. 1. októbra 2027 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania)/30. júna 2027, resp. 30. septembra 2027 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania).

Kedy zanikne povinné poistenie

Ak príjem SZČO za predchádzajúci kalendárny rok na základe daňového priznania nepresiahne zákonom stanovenú hranicu, alebo ak SZČO nebola povinná podať daňové priznanie z dôvodu nízkeho príjmu, povinné poistenie jej zanikne 30. júna alebo 30. septembra, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

"Povinné poistenie SZČO zaniká aj odo dňa zániku oprávnenia na podnikanie alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo odo dňa uvedeného v čestnom vyhlásení o ukončení činnosti v prípade SZČO bez oprávnenia (zanikne však najskôr odo dňa doručenia vyhlásenia Sociálnej poisťovni)," uvádza Kontúr.

Vznik a zánik povinného poistenia "prechodovej" SZČO 1. júla 2026/1. októbra 2026

Hovorca SP vysvetľuje, že tzv. "prechodovým SZČO", t. j. tým SZČO, ktoré podnikali už pred 1. januárom 2026 a podnikajú aj po tomto dátume a od konca ich predchádzajúceho podnikania neuplynulo viac ako 60 mesiacov, Sociálna poisťovňa vykoná príjmový test k 1. júlu 2026, resp. k 1. októbru 2026 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) podľa príjmu dosiahnutého za rok 2025.

"Prechodové SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2025 v riadnom termíne a nie sú k 30. júnu 2026 povinne poistené, vzniká povinné poistenie 1. júla 2026, ak ich príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 bol vyšší ako 2 876,90 eura. V opačnom prípade im povinné poistenie 1. júla 2026 nevznikne," opisuje Kontúr.

Príklad: SZČO má živnostenské oprávnenie od 1. februára 2022 a k 30. júnu 2026 nie je povinne poistená. K 1. júlu 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Za rok 2025 dosiahla príjem vo výške 7 000 eur (t. j. jej príjem presiahol sumu 2 876, 90 eura a nebol vyšší ako 9 144 eur). Povinné poistenie je vznikne 1. júla 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu vo výške 396,24 eura, z ktorého bude platiť poistné v sume 131, 34 eura (tzv. mikroodvod). Ak by dosiahla príjem nižší alebo rovný ako 2 876,90 eura, povinné poistenie jej nevznikne.

Prechodovým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2025 v riadnom termíne a sú k 30. júnu 2026 povinne poistené, bude podľa Kontúra povinné poistenie trvať aj po 30. júni 2026, ak ich príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 bol vyšší ako 2 876,90 eura. V opačnom prípade im povinné poistenie 30. júna 2026 zanikne.

Príklad: SZČO má živnostenské oprávnenie od 1. februára 2022 a povinné poistenie jej k 30. júnu 2026 trvá. K 1. júlu 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Za rok 2025 dosiahla príjem vo výške 6 120 eur (t. j. jej príjem presiahol sumu 2 876,90 eura a nebol vyšší ako 9 144 eur). Povinné poistenie jej bude trvať aj po 30. júni 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod). Ak by dosiahla príjem nižší alebo rovný ako 2 876,90 eura, povinné poistenie jej zanikne.

"Povinné poistenie vznikne 1. júla 2026 aj takým prechodovým SZČO, ktoré v roku 2025 neboli oprávnené na výkon alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo nevykonávali zárobkovú činnosť ako SZČO bez oprávnenia (napr. umelci, autori)," upozorňuje Kontúr.

Príklad: Fyzická osoba mala živnostenské oprávnenie do 31. decembra 2024. SZČO opätovne vzniklo živnostenské oprávnenie dňa 1. februára 2026. Do 30. júna 2026 sa na ňu vzťahuje stará právna úprava, t. j. platná do 31. decembra 2025. Keďže neprekročila zákonom stanovenú hranicu príjmu za rok 2024, povinné poistenie jej nevzniklo a k 30. júnu 2026 preto nie je povinne poistená. Dňa 1. júla 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Fyzická osoba v roku 2025 nebola SZČO a ako SZČO nepodala daňové priznanie za rok 2025, preto jej povinné poistenie vznikne od 1. júla 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).

Kontúr uvádza, že prechodovým SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025 a k 30. júnu 2026 nie sú povinne poistené, vznikne povinnosť platiť poistné 1. októbra 2026, ak ich príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 bol vyšší ako 2 876,90 eura. V opačnom prípade im povinné poistenie 1. októbra nevznikne.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Príklad: SZČO má živnostenské oprávnenie od 1. januára 2023 a k 30. júnu 2026 nie je povinne poistená. SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025. K 1. októbru 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Jej príjem z podnikania za rok 2025 bol vo výške 10 850 eur. Povinné poistenie je vznikne 1. októbra 2026, keďže jej príjem z podnikania bol vyšší ako 2 876,90 eura. Poistné bude platiť z vymeriavacieho základu určeného ako podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov z podnikania upraveného o zákonom stanovené položky a koeficientu 1,486, najmenej však zo sumy 914,40 eura, z ktorého bude poistné v sume 303,11 eura.

"Prechodové SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025 a k 30. júnu 2026 sú povinne poistené, budú v období od 1. júla 2026 do 30. septembra 2026 platiť poistné z vymeriavacieho základu, z ktorého platili poistné do 30. júna 2026," tvrdí Kontúr a dodáva, že povinnosť platiť poistné im bude trvať aj po 30. septembri 2026, ak za rok 2025 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 2 876,90 eura. V opačnom prípade im povinné poistenie 30. septembra 2026 zanikne.

Príklad: SZČO má živnostenské oprávnenie od 1. januára 2023 a k 30. júnu 2026 jej povinné poistenie SZČO trvá. SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025. Povinné poistenie jej bude trvať aj v období od 1. júla 2026 do 30. septembra 2026, počas ktorého bude SZČO. K 1. októbru 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Jej príjem z podnikania za rok 2025 bol vo výške 10 850 eur. Povinné poistenie jej bude trvať aj po 30. septembri 2026, keďže jej príjem z podnikania bol vyšší ako 2 876,90 eura. Poistné bude platiť z vymeriavacieho základu určeného ako podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov z podnikania upraveného o zákonom stanovené položky a koeficientu 1,486, najmenej však zo sumy 914,40 eura, z ktorého bude poistné v sume 303,11 eura.

Opätovný vznik povinného poistenia SZČO

Povinné poistenie SZČO opätovne vzniká v nasledujúcich prípadoch:

1. pri opätovnom začatí podnikania (ak k nemu dôjde skôr ako po uplynutí 60 mesiacov od zániku posledného oprávnenia/skončenia vykonávania poslednej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO bez oprávnenia):

  • odo dňa, od ktorého je SZČO oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • odo dňa, od ktorého SZČO podľa čestného vyhlásenia začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, najskôr však odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

2. po skončení prerušenia poistenia:

  • odo dňa nasledujúceho po dni skončenia prerušenia povinného poistenia SZČO.

V obidvoch prípadoch podmienkou vzniku povinného poistenia na základe podaného daňového priznania za relevantné obdobie je podľa Kontúra dosiahnutie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (za rok 2025 vyššieho ako 2 876,90 eura), ktorý sa posudzuje k 1. júlu (resp. k 1. októbru, v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania), ktorý predchádza dňu:

  • od ktorého začala podnikať,
  • od ktorého začala podnikať bez oprávnenia, najskôr dňu doručenia čestného vyhlásenia Sociálnej poisťovni,
  • skončenia prerušenia povinného poistenia.

"V oboch uvedených prípadoch SZČO povinné poistenie nevzniká, ak za kalendárny rok 2025 nebol jej príjem z podnikania vyšší ako 2 876,90 eura alebo ak SZČO nebola povinná za rok 2025 podať daňové priznanie z dôvodu nízkeho príjmu," vysvetľuje hovorca SP. Ak však ako SZČO nepodala daňové priznanie za rok 2025 z dôvodu, že nemala postavenie SZČO, tak jej povinné poistenie SZČO vznikne.

Príklad č. 1: Fyzická osoba mala živnostenské oprávnenie od 15. augusta 2024 do 31. decembra 2025. Od 1. augusta 2026 vykonáva činnosť bez oprávnenia. (neuplynulo viac ako 60 mesiacov). Čestné vyhlásenie doručila Sociálnej poisťovni dňa 26. júla 2026. K 1. augustu 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Za rok 2025 dosiahla príjem 5 000 eur (t. j. vyšší ako 2 876,90 eura a nižší ako 9 144 eur), preto jej 1. augusta 2026 vznikne povinné poistenie a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).

Príklad č. 2: Fyzická osoba mala živnostenské oprávnenie od 1. januára 2026 do 31. mája 2026. Od 1. augusta 2026 má nové živnostenské oprávnenie (neuplynulo viac ako 60 mesiacov). K 1. augustu 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Fyzická osoba v roku 2025 nebola SZČO a ako SZČO nepodala daňové priznanie za rok 2025, preto jej povinné poistenie vznikne od 1. augusta 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu, z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).

Príklad č. 3: SZČO mala prerušené povinné poistenie z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti od 1. januára 2026 do 31. augusta 2026. K 1. septembru 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Za rok 2025 dosiahla príjem vo výške 1 500 eur (príjem bol nižší ako 2 876,90 eura), preto jej dňa 1. septembra 2026 nevzniká povinné poistenie.

Vymeriavací základ a minimálne odvody

Vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie sa určuje dvomi spôsobmi.

Prvý spôsob

"Ak SZČO dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 vyšší ako 9 144 eur, jej vymeriavací základ sa určí z jej základu dane," uvádza Kontúr.

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ = podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti upraveného o zákonom stanovené položky a koeficientu 1,486.

Takto určený vymeriavací základ sa v roku 2026 použije vtedy, keď povinné poistenie SZČO vznikne:

  • od 1. júla/1. októbra (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania), ak príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 bol vyšší ako 9 144 eur,
  • odo dňa, od ktorého opätovne začne podnikať a od ukončenia posledného podnikania neuplynulo viac ako 60 mesiacov, ak za rok 2025 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 9 144 eur,
  • odo dňa po skončení prerušenia povinného poistenia SZČO, ak v roku 2025 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 9 144 eur.

Pri určení vymeriavacieho základu týmto spôsobom je za obdobie od 1. júla 2026 do 31. decembra 2026 minimálny vymeriavací základ 914,40 eura, z ktorého SZČO platí odvody v sume 303,11 eura.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Druhý spôsob

"Ak SZČO dosiahla za rok 2025 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 2 876,90 eura, ale nižší alebo rovný ako 9 144 eur, použije sa 'osobitný' vymeriavací základ," vysvetľuje hovorca SP. Za obdobie od 1. júla 2026 do 31. decembra 2026 je "osobitný" vymeriavací základ v sume 396,24 eura, z ktorého poistné je mesačne v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).

"Osobitný" vymeriavací základ

„Osobitný“ vymeriavací základ = 26 % z jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné (t. j. 26 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov).

Osobitný vymeriavací základ sa v roku 2026 použije vtedy, keď povinné poistenie vznikne SZČO:

  • 1. júla/1. októbra (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania), ak príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 bol vyšší ako 2 876,90 eura a nižší alebo rovný ako 9 144 eura,
  • od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca po začatí podnikania (po uplynutí odvodových prázdnin) v prípade SZČO podnikajúcej bez oprávnenia, najskôr však od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vyhlásenie doručené Sociálnej poisťovni,
  • od 1. júla, ak v roku 2025 nepodnikala a neplynú jej odvodové prázdniny,
  • odo dňa, od ktorého opätovne začne podnikať, ak v roku 2025 nepodnikala,
  • odo dňa, od ktorého opätovne začne podnikať, ak v roku 2025 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 2 876,90 eura a nižší alebo rovný ako 9 144 eur,
  • odo dňa po skončení prerušenia povinného poistenia SZČO, ak v roku 2025 dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 2 876,90 eura a nižší alebo rovný ako 9 144 eur.

Príklad č. 1: Fyzická osoba má živnostenské oprávnenie od 1. marca 2026. Po uplynutí odvodových prázdnin jej vznikne povinné poistenie SZČO dňa 1. septembra 2026 a platí poistné z osobitného vymeriavacieho základu, ktoré je v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod). K 1. júlu 2027 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2026. Za rok 2026 dosiahne príjem vo výške 3 000 eur, čo je príjem vyšší ako 2 983,37 eura (príjem vyšší ako 10,5-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k 1. januáru 2026) a nižší ako 9 720 eur. Povinné poistenie jej trvá aj po 30. júni 2027 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu 421,20 eura (platný pre rok 2027), z ktorého bude poistné v sume 139,61 eura (tzv. mikroodvod).

Príklad č. 2: Fyzická osoba mala živnostenské oprávnenie od 1. januára 2026 do 31. januára 2026. Od 1. septembra 2026 má nové živnostenské oprávnenie (neuplynulo viac ako 60 mesiacov). K 1. septembru 2026 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. Fyzická osoba v roku 2025 nebola SZČO a ako SZČO nepodala daňové priznanie za rok 2025, preto jej povinné poistenie vznikne od 1. septembra 2026 a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu 396,24 eura(platný pre rok 2026), z ktorého bude poistné v sume 131,34 eura (tzv. mikroodvod).

Príklad č. 3: Fyzická osoba podnikala do decembra 2025 a od 15. apríla 2027 má opäť živnostenské oprávnenie. K 15. aprílu 2027 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2025. SZČO dosiahla za rok 2025 príjem z podnikania vo výške 2 000 eur (príjem nepresiahol sumu 2 876,90 eura) a povinné poistenie jej na základe dosiahnutého príjmu 15. apríla 2027 nevznikne. K 1. júlu 2027 sa vykoná príjmový test podľa príjmu za rok 2026. Fyzická osoba v roku 2026 nebola SZČO a ako SZČO nepodala daňové priznanie za rok 2026. Od 1. júla 2027 jej vznikne povinné poistenie, pretože celý rok 2026 nebola SZČO a bude platiť poistné z osobitného vymeriavacieho základu 421,20 eura (platný pre rok 2027), z ktorého bude poistné v sume 139,61 eura (tzv. mikroodvod).

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného

Na získanie informácie, či SZČO v roku 2026 povinné poistenie vznikne, resp. nevznikne, naďalej trvá, alebo im zanikne, ako aj informatívnej výšky poistného, môžu SZČO využiť na webe SP Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2026. 

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