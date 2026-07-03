Na rodičov číha nástraha, POZOR na kľúčové termíny! Rozhodnú o vašich dávkach na deti, riskujete aj dlhy

BRATISLAVA - Koniec školského roka a obdobie letných prázdnin prinášajú tisícom slovenských rodín dôležité otázky týkajúce sa daňového bonusu, prídavkov na dieťa a zdravotného poistenia. Mnohí rodičia sa mylne domnievajú, že všetky nároky automaticky trvajú až do konca letných prázdnin. V praxi však rozhodujú presné zákonné termíny, ktoré sa líšia podľa stupňa ukončeného vzdelania a ďalšieho študijného smerovania dieťaťa. Upozorňuje na to Slovenská komora daňových poradcov.
„V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy rodičia alebo absolventi škôl prehliadnu dôležité legislatívne pravidlá. Výsledkom môže byť strata finančných nárokov alebo vznik nedoplatkov na zdravotnom poistení,“ upozorňuje daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov Dominika Ružičková Kubišová.
Komora pripomína, že od roku 2025 zároveň platia výrazne prísnejšie pravidlá pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa. Nárok na bonus majú rodičia už len do dovŕšenia 18 rokov veku dieťaťa. Výška bonusu predstavuje 100 eur mesačne na dieťa do 15 rokov a 50 eur mesačne na dieťa vo veku od 15 do 18 rokov. Rodičia plnoletých študentov, ktorí si v minulosti mohli bonus uplatňovať aj počas vysokoškolského štúdia, o túto možnosť prišli.
Pravidlá pri žiakoch základných a stredných škôl
Pri žiakoch končiacich základnú školu zostávajú prídavky na dieťa, daňový bonus aj zdravotné poistenie hradené štátom zachované počas celých letných prázdnin, keďže školský rok sa oficiálne končí až 31. augusta.
Odlišná situácia nastáva pri absolventoch stredných škôl. Ak maturant po úspešnom ukončení štúdia nepokračuje na vysokej škole, rodič má nárok na prídavok na dieťa naposledy za mesiac august a štát za absolventa platí zdravotné poistenie len do 31. augusta. Od septembra si musí mladý človek svoj status voči zdravotnej poisťovni zabezpečiť samostatne.
Nástraha pri vysokoškolskom štúdiu
V prípade pokračovania v dennom vysokoškolskom štúdiu závisí zachovanie nárokov najmä od termínu zápisu. "Ak sa študent zapíše na vysokú školu najneskôr do 31. októbra, nároky pokračujú bez prerušenia. Neskorší zápis môže spôsobiť dočasné prerušenie vyplácania prídavku na dieťa," varuje komora.
Najväčšiu pozornosť by mali venovať termínom absolventi vysokých škôl. Komora upozorňuje, že na rozdiel od základných a stredných škôl sa ich status študenta nespája s koncom školského roka ani s dátumom 31. august. Rozhodujúci je deň úspešného vykonania poslednej štátnej skúšky.
„Jednou z najčastejších chýb je presvedčenie absolventov druhého stupňa vysokej školy, že štát za nich platí zdravotné poistenie automaticky až do konca leta. Nie je to tak. Status študenta zaniká dňom vykonania poslednej štátnej skúšky a od nasledujúceho dňa si musí absolvent vyriešiť svoj vzťah k zdravotnej poisťovni. Určitá výnimka môže nastať len ak študent pokračuje v dennom štúdiu tretieho stupňa vysokej školy“ vysvetľuje Ružičková Kubišová.
Rodičia aj študenti by si mali termíny preveriť vopred
Zdravotné poisťovne a štátne inštitúcie v súčasnosti využívajú elektronické prepojenie s centrálnymi registrami študentov, vďaka čomu sú zmeny statusu študentov evidované prakticky okamžite. Nesplnenie oznamovacích povinností alebo nesprávne vyhodnotenie vlastnej situácie môže viesť k vzniku dlhu na poistnom.
Rodičia aj absolventi by si preto ešte pred začiatkom letných prázdnin mali preveriť, dokedy im vzniká nárok na jednotlivé dávky, či daňový bonus, a kedy sa mení ich status voči zdravotnej poisťovni. "Kým prídavok na dieťa môže byť v určitých prípadoch vyplácaný aj po dovŕšení plnoletosti počas ďalšieho štúdia, daňový bonus je dnes striktne viazaný na vekovú hranicu 18 rokov. Nesprávne uplatnenie nároku môže viesť k povinnosti bonus dodatočne vrátiť," dodala Ružičková Kubišová.