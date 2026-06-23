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Sociálna poisťovňa varuje: Zamestnávatelia musia do konca júna splniť túto povinnosť

Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa (Zdroj: TASR/Maroš Černý)
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TASR

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa (SP) pripomína zamestnávateľom s počtom zamestnancov do 50 (vrátane), ktorí ešte nepredložili evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP), že sa im kráti lehota na ich predloženie. Na splnenie tejto povinnosti majú termín do 30. júna. Urobia tak obvyklým spôsobom za tých zamestnancov, ktorým právny vzťah k zamestnávateľovi trval k 31. decembru 2025. Informoval o tom Martin Kontúr, hovorca SP.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje zamestnávateľov, aby si v jej elektronických službách v sekcii „Prehľad - Evidenčný list dôchodkového poistenia“ skontrolovali, či niektorý zo zaslaných ELDP nebol Sociálnou poisťovňou označený ako chybný s požiadavkou na vyhotovenie opravného ELDP. Ten je potrebné bezodkladne vyhotoviť a postúpiť SP.

Zdôraznil, že zodpovedným a včasným doručením ELDP si tak zamestnávatelia nielen splnia povinnosť voči Sociálnej poisťovni, ale prispejú aj ku kompletizácii údajov poistencov - zamestnancov, rýchlejšiemu spracovaniu žiadostí o dôchodok a tiež presnejším podkladom pre dôchodkové prognózy. Dodal, že podrobnejšie informácie aj s lehotami pre zamestnávateľov s vyšším počtom zamestnancov sú publikované na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

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