Nález ženského tela v Bratislave: Bolo na dne stojacej vody karloveského ramena! NOVÉ informácie

BRATISLAVA - Na dne stojacej vody Karloveského ramena v poncelok popoludní objavili bezvládne ženské telo. Žiaľ, žene sa už pomôcť nedalo.
"Včera krátko pred 16:00 hod. sme na linke 158 prijali oznam o náleze tela ženského pohlavia bez známok života na dne stojacej vody karloveského ramena pri ostrove Sihoť. Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že sa jedná o 46 – ročnú ženu, ktorej sa ani snahou privolanej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo pomôcť. Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie súdno – lekárskej pitvy," informovala polícia. "Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodali.
"V utorok 4. augusta bola v oblasti Karloveského ramena približne o 16.00 hod. ohlásená osoba, ktorá sa pri kúpaní nevynorila nad hladinu. Zasahujúci príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhľadávali osobu z brehu, z plavidla a tiež prostredníctvom dronu s termokamerou. Osobu napokon objavila privolaná hasičská potápačská skupina v hĺbke približne 2,5 metra pod hladinou. Po vytiahnutí na breh začali hasiči a zdravotnícki záchranári s vykonávaním kradipulmonálnej resuscitácie, ktorá bola neúspešná a privolaný lekár konštatoval exitus," uviedli hasiči.
Predchádzať podobným udalostiam môžu občania dodržiavaním niekoľkých zásad:
- vyberajte si bezpečné miesta na kúpanie, prednosť dajte oficiálnym kúpaliskám alebo miestam, ktoré dobre poznáte. Vyhnite sa neznámym jazerám, štrkoviskám či vodným nádržiam s neznámym dnom;
- do vody nikdy nevstupujte pod vplyvom alkoholu alebo drog - alkohol spomaľuje reakcie, zhoršuje úsudok a výrazne zvyšuje riziko utopenia;
- neskáčte do neznámej vody, nepoznáte jej hĺbku a ani to, čo sa nachádza pod hladinou;
- nepreceňujte svoje schopnosti, neplávajte ďaleko od brehu, najmä ak ste unavení alebo nie ste skúsený plavec;
- ak je niekto v ohrození, zachovajte pokoj, nevystavujte sa nebezpečenstvu - ak je to možné, podajte topiacemu sa plávajúci predmet alebo lano a okamžite volajte pomoc na tiesňové číslo 112