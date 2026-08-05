Čierny deň na východe Slovenska: V priebehu jediného dňa sa utopili dvaja maloletí CHLAPCI

MICHALOVCE - Maloletý chlapec sa v utorok (4. 8.) podvečer utopil počas kúpania v rekreačnej oblasti pri Zemplínskej šírave v okrese Michalovce. Michalovskí policajti prípad preverujú ako podozrenie z trestného činu usmrtenia. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, v ten istý deň prišiel o život aj ďalší maloletý chlapec.
Ten sa kúpal s ďalšími deťmi na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny smrti nariadil pitvu. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Polícia opätovne upozorňuje na riziká spojené s kúpaním. Deti by mali byť pri vode neustále pod priamym dohľadom dospelej osoby. Ľudia by sa nemali kúpať na miestach, ktoré na to nie sú určené, ani preceňovať svoje plavecké schopnosti. Riziko zvyšujú aj alkohol, neznáma hĺbka vody, prudké zrázy či prekážky pod hladinou. „Ak spozorujete človeka v ohrození, okamžite privolajte pomoc na tiesňovej linke 158 alebo 112. Pri záchrane myslite aj na vlastnú bezpečnosť,“ dodala hovorkyňa.