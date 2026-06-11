Prezident podpisuje veľký balík zákonov: Školstvo, rodina aj pokuty sa zásadne menia

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok podpísal novelu vysokoškolského zákona. Spresňujú sa ňou niektoré ustanovenia a odstraňujú výkladové nejasnosti. Prináša aj zmenu pri hodnotení projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).
„Zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy,“ poznamenala skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD, ktorá za úpravou stojí. Novela prináša napríklad zmenu pri APVV, podľa ktorej bude pri verejnej výzve s financovaním nad 200.000 eur na celé obdobie riešenia projektu možné využiť postup posudzovania s využitím odborných posudkov iba v prípade výlučného využitia medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov.
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„Posudzovanie projektov s využitím odborných posudkov (najmenej od troch nezávislých medzinárodne uznávaných zahraničných odborníkov) aj pri výzvach prevyšujúcich sumu 200.000 eur garantuje vysokú mieru nezávislosti, nestrannosti, objektívnosti, dôvernosti, čo spolu zvyšuje aj kvalitu hodnotenia a znižuje riziko konfliktu záujmov. (...) Navrhovanou zmenou nie je žiadnym spôsobom dotknutá súčasná zákonná úprava podľa paragrafu 19 ods. 3 písm. a) a možnosť posudzovania žiadostí s využitím medzinárodných expertných panelov zostáva zachovaná pri všetkých verejných výzvach bez ohľadu na výšku financovania,“ ozrejmili predkladatelia.
Po novom takisto verejná vysoká škola bude môcť založiť inú právnickú osobu a vložiť do nej peňažný alebo nepeňažný vklad, ktorý nemá charakter nehnuteľného majetku. „Kladný celkový výsledok hospodárenia tejto právnickej osoby sa použije na podporu plnenia úloh vysokej školy, ktorá ju založila,“ píše sa v novele.
Prezident podpísal novelu zákona o rodine, umožňujúcej poslancom sobášiť
Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom SR, poslancom Národnej rady (NR) SR a členom vlády SR. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. „Prezident zákon podpísal vzhľadom na fakt, že nie je v rozpore s Ústavou SR. Zdôraznil však, že počas výkonu svojho mandátu túto možnosť nevyužije," uviedli z prezidentskej kancelárie. Parlament novelu z dielne SNS schválil 2. júna, účinná bude od 1. septembra 2026. Snúbenci môžu v súčasnosti urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva na ktoromkoľvek matričnom úrade pred starostom alebo primátorom či povereným poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Pri vyhlásení o uzavretí manželstva pred prezidentom, poslancom alebo členom vlády snúbenci matričnému úradu predložia písomný súhlas tejto osoby. „Zachováva sa uzavretie manželstva pred matričným úradom, prítomnosť matrikára aj doterajšia úprava uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste a pri priamom ohrození života,“ uviedli poslanci.
Návrh upravuje aj súvisiace ustanovenie o prípadoch, keď manželstvo nevznikne. Vychádza aj z matričného režimu, podľa ktorého je na zápis uzavretia manželstva príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa manželstvo uzavrelo, a matričný úrad vedie zbierku listín ako podklad na zápis do matriky. Návrh preto ponecháva uzavretie manželstva v rámci existujúceho systému vedenia matrík a nemení jeho vecný základ.
Poslanci neschválili opozičný pozmeňujúci návrh Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko-Za ľudí). Chcel presadiť, aby prezident, poslanci a členovia vlády, pred ktorými snúbenci urobili vyhlásenie o uzavretí manželstva, darovali manželom 500 eur. Opoziční poslanci v treťom čítaní kritizovali novelu ako nepotrebnú. Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) vyzvala koalíciu, aby návrh SNS nepodporila.
Prezident súhlasí, aby sa pokuty za priestupky zvýšili
Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty. Vznikne aj nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Pokuty za priestupky sa nezvyšovali niekoľko rokov.
„Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie,“ tvrdí Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré návrh predložilo. Rezort prišiel so zmenou, ktorá rozšírila okruh sankcií o novú sankciu menších obecných prác. Používať sa má najmä v prípadoch, pri ktorých nie je možné vymôcť pokutu. Stráca sa tak podľa neho účel samotného priestupkového konania. „Zároveň sa vyskytujú prípady, v ktorých nie je peňažná pokuta dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, najmä ak páchateľ priestupku je finančne schopný pokutu uhradiť,“ doplnilo MV. Práca v prospech spoločnosti, v ktorej páchateľ priestupku žije, môže zároveň zvýšiť jeho sociálnu zodpovednosť.
Správny orgán bude môcť takúto sankciu uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Mladiství by mohli pracovať od desať do 75 hodín. Páchateľ priestupku ju bude musieť vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že tak neurobí, správny orgán by mohol „premeniť“ sankciu alebo jej zvyšok na pokutu.
„Sankcia menších obecných služieb sa javí ako efektívny a žiadaný nástroj aj v prípade mladistvých páchateľov. Z poznatkov z aplikačnej praxe vyplýva, že v prípade uloženej pokuty túto často za mladistvého uhradí jeho zákonný zástupca. V takomto prípade tak nedochádza k naplneniu výchovnej, preventívnej ani represívnej funkcie uloženej sankcie voči mladistvým páchateľom,“ argumentoval rezort v návrhu.
Menšie obecné služby bude môcť páchateľ priestupku vykonávať spravidla pre obec či ňou zriadenú organizáciu a v územnom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, a to bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. O uložení tejto sankcie bude rozhodovať správny orgán. Nemohol by ju uložiť dlhodobo práceneschopnej osobe či osobe so zdravotným postihnutím. Novela zákona nadobudne účinnosť v polovici júla.