Obrovská DRÁMA na pláži: Politik tam narobil hotovú paseku, stačilo jemné strčenie a išiel k zemi!

SOUTH KIHEI - To, čo zažili návštevníci pláže Keawakapu v americkom South Kihei nemá obdoby. Politik a kandidát Demokratickej strany na kongresmana na Havaji Kirill Basin sa tam dostal do takej potýčky, že prišlo aj na bitku. Nedá sa však povedať, že by mala dlhé trvanie a politik išiel k zemi po prvom strčení. Nateraz sa nevie, či sa niekomu z účastníkov stalo niečo vážne, no situácia vyzerala dramaticky.
Basinov incident na pláži, kam sa prišiel porozprávať s občanmi bol natočený na mobilný telefón. Stal sa virálnym na sociálnych sieťach a všetko to začalo po jednej prosbe.
Politik sa začal vyhrážať
V rámci kampane totiž 40-ročný Basin púšťal hudbu a pomerne nahlas. To prekážalo asi 61-ročnému mužovi, ktorý politika požiadal, aby si to stíšil. Politik však reagoval násilne a začal sa vyhrážať ľuďom na pláži.
Basin sa podľa portálu Marca dokonca vyhrozil, že vraj má zbraň a povedal, že zastrelí manželku muža, s ktorým sa pohádal. "Ak chceš skončiť v nemocnici, tak poď sem," kričí nahnevaný Kirikk Basin vo videu.
To už ale stáli dvaja muži oproti sebe zoči voči. Basina muž strčil rukami a po tomto jedinom fyzickom kontakte išiel politik k zemi. Potom, čo demokratický kandidát vstal, sa opäť stretol s iným mužom, ale fyzická potýčka nepokračovala. Podľa svedkov Basin počas potýčky údajne vytiahol nôž, ktorý neskôr hodil do mora. Zbraň zaistili policajti, ktorí prišli na miesto činu.
Politika zatkli, nie je to žiadne neviniatko
Polícia násilnú kampaň politika vyhodnotila veľmi nepriaznivo pre Basina a zatkla ho na základe obvinení z teroristických hrozieb prvého stupňa. Sudca stanovil kauciu na 1 milión dolárov. Basin kandiduje v 2. kongresovom obvode Havaja a vyzýva úradujúcu poslankyňu Jill Tokudu.
Basin zďaleka nie je nepopísaný list. Basin bol už od mája zatknutý na základe ďalších obvinení týkajúcich sa údajného napadnutia a poškodenia majetku. Má tiež zákaz priblíženia sa k niekoľkým osobám. Medzi nimi je aj člen rady okresu Maui Thomas Cook, ktorý uviedol, že požiadal o ochranu, pretože sa obával o svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť svojich zamestnancov po tom, čo Basin v máji narušil zasadnutie rady.