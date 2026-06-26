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Finančná správa varuje: Na odložené daňové priznanie ostáva už len pár dní

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznanie je treba podať najneskôr do utorka (30. 6.) a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie, upozornila v piatok Finančná správa (FS) SR. Pre uľahčenie podávania priznaní budú predĺžené úradné hodiny daňových úradov aj call centra.

Možnosť predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania do konca júna využili daňovníci, ktorí podali oznámenie najneskôr do 31. marca 2026. Finančná správa za zdaňovacie obdobie roka 2025 eviduje už viac ako 1,1 milióna podaných daňových priznaní. Povinnosť k 30. júnu má ešte splniť viac ako 336.000 daňovníkov, ktorí využili možnosť odkladu.

Zahraničné príjmy a sankcie

Daňovníci v počte 17.209 s príjmami zo zahraničia, ktorí si túto skutočnosť uviedli v oznámení podanom do konca marca, si predĺžili lehotu na podanie až o šesť mesiacov, teda do 30. septembra 2026. Je však dôležité, aby tieto príjmy zo zahraničia uviedli aj v podanom daňovom priznaní. V opačnom prípade môže správca dane postupovať podľa zákona a uložiť sankciu za oneskorené podanie daňového priznania.

Elektronické aj papierové podanie

Daňovníci, ktorí majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, teda najmä právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia registrovaní na daň z príjmov, podávajú daňové priznanie aj prípadnú žiadosť o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach elektronicky. Fyzické osoby, ktoré nemajú povinnosť elektronickej komunikácie, môžu daňové priznanie podať aj papierovo - osobne alebo poštou.

Ak daňovník nevie daň zaplatiť v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o platenie dane v splátkach. Takúto žiadosť je potrebné podať čo najskôr, ideálne ešte pred uplynutím lehoty splatnosti dane. Správca dane ale splátkový kalendár alebo odklad platenia dane nepovoľuje automaticky. Žiadosti môže vyhovieť, ak daňovník preukáže splnenie aspoň jednej zo zákonných podmienok. Medzi tie patria napríklad, že by zaplatením dane bola ohrozená výživa daňovníka alebo osôb, ktoré sú na jeho výživu odkázané, daňovníkovi klesli príjmy v dôsledku mimoriadnej situácie, alebo že zaplatenie dane by mohlo spôsobiť platobnú neschopnosť.

Vrátenie preplatkov

Ak daňovníkovi po podaní odloženého daňového priznania vznikne preplatok na dani, správca dane mu ho vráti najneskôr do 7. augusta 2026. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, môžu zároveň v riadnom alebo opravnom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi a rodičom.

V súvislosti s blížiacim sa termínom finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V pondelok (29. 6.) bude call centrum k dispozícii do 19.00 h a v utorok (30. 6.) až do polnoci. Daňovníkom, ktorí budú chcieť podať daňové priznanie osobne, budú v posledný deň lehoty k dispozícii aj predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch. V utorok budú podateľne a klientske zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek prístupné verejnosti od 8.00 h do 17.00 h.

Viac o téme: Daň z príjmuFinančná správaOdložená splatnosť
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