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Mexického influencera zastrelili počas živého vysielania
Mexického influencera zastrelili počas živého vysielania (Zdroj: X/5amAzul)
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TASR

MEXIKO - Mexického influencera Cesara Gasteluma v utorok počas živého vysielania na sociálnych sieťach zastrelili pred reštauráciou v meste Culiacán v štáte Sinaloa. V regióne je rozšírené násilie kriminálnych gangov, píšu o tom agentúry AFP a Reuters.

Gastelum mal na sieti TikTok takmer 600 000 sledovateľov a bol známy najmä komediálnymi videami. V čase incidentu bol pred reštauráciou v rámci výzvy oblečený ako kuriér rozvážajúci jedlo spolu s dvomi kamarátmi.

K vražde došlo uprostred pretrvávajúceho násilia v Culiacáne, hlavnom meste Sinaloa, ktoré je stredobodom konfliktu medzi súperiacimi frakciami organizovaného zločinu súperiacimi o kontrolu.

 
 

V jednej chvíli sa k nim priblížili dvaja ľudia na motorke s prilbami na hlave. Podľa záznamu živého vysielania, ku ktorému mala agentúra Reuters prístup, vodič motorky vystrelil priamo na Gasteluma.

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Miestne úrady smrť potvrdili a uviedli, že v súčasnosti prebieha rozsiahla bezpečnostná operácia a forenzní experti na mieste zbierajú dôkazy. AFP uvádza, že podľa miestnych médií bolo v posledných rokoch v štáte Sinaloa zabitých približne 12 influencerov. Niektorí z nich mali údajne väzby na zločinecké gangy.

Viac o téme: SmrťVraždaSociálne sieteŽivý prenosMexikoSinaloaInfluencerCesar Gastelum
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Mexického influencera zastrelili počas
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DESIVÁ smrť v priamom prenose! Úspešný influencer nakrúcal vtipné VIDEO na ulici, zastrelili ho
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