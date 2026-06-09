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Obžalovaného Gašpara nechce opozícia vo vedení parlamentu ani vidieť: Budeme ho odvolávať, kým bude obžalovaný

Tibor Gašpar
Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Opozičné PS chce podávať návrhy na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD) opakovane, kým bude obžalovaný. Skonštatoval to líder PS Michal Šimečka po utorkovom neúspešnom pokuse rokovať o odvolávaní Gašpara na mimoriadnej schôdzi. Opozícia ho chcela odvolávať v súvislosti s jeho figurovaním v kauze Očistec. Poslankyňa za SaS Mária Kolíková označila za neprijateľné, aby bol človek obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu vo vedení parlamentu.

„Slovenský parlament už zažil viaceré dramatické chvíle, ale ešte nikdy sa nestalo, že by v jeden deň poslanec počúval na súde obžalobu zo zosnovania zločineckej skupiny a na druhý deň viedol schôdzu NR SR. Ide nám o ochranu dobrého mena tejto inštitúcie, ktoré je jeho obvinením poškvrnené. Preto sa Gašpara budeme snažiť odvolať aj na najbližšej schôdzi v septembri,“ upozornil Šimečka. Kým bude Gašpar obžalovaný, návrhy na jeho odvolanie bude PS podľa jeho slov podávať pri každej príležitosti až do volieb.

PS zdôraznilo, že nechce brať Gašparovi mandát, ktorý mu ľudia dali vo voľbách. „Nesúhlasíme však s tým, ako zneužíva svoje postavenie v parlamente na vlastnú obhajobu. Už len tento konflikt záujmov je dosť na to, aby odstúpil,” zdôraznil šéf hnutia.

„Je naozaj hanebné, že sa neotvorila mimoriadna schôdza k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. A divíme sa vládnym poslancom, že takýmto spôsobom drukujú strane Smer a Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu. Už to nehovoríme len my, hovorí to predsa aj prokurátor v kauze Očistec,“ vyhlásila Kolíková s tým, že parlament mení zákony tak, aby „pomohli obžalovaným ujsť spod viny“.

Šéf KDH Milan Majerský kritizuje, že Gašpar má toľko mediálneho priestoru a môže sa obhajovať a vyviňovať aj priamo v parlamente. „Je to nespravodlivé, Smer by ho mal na ten čas, kým nebude ukončený súdny proces, stiahnuť a Tibor Gašpar by nemal byť aktuálne podpredsedom národnej rady,“ myslí si Majerský.

Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že Gašpar nemá odvahu obhajovať sa pred parlamentom. Kritizoval aj opozičných partnerov zo SaS a PS, že naďalej chodia s Gašparom do diskusných relácií. Tvrdí, že mu vytvárajú priestor na to, aby manipuloval verejnou mienkou. Matovič je presvedčený, že Gašpar spáchal skutky, za ktoré je obžalovaný. „Veď v tej kauze je už x ľudí, ktorí sú odsúdení, ktorí sa priznali, ktorí povedali áno, boli toho súčasťou, ako on bral úplatky od daňových podvodníkov za to, že ich nebudú vyšetrovať,“ povedal s tým, že Gašpar sa ako policajný prezident spreneveril svojmu poslaniu. Poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) dodala, že funkcia podpredsedu parlamentu si vyžaduje vysokú morálnu integritu a rešpekt k princípom právneho štátu. „Tibor Gašpar nieže nespĺňa tieto atribúty, ale je stelesnením ich presného opaku,“ myslí si.

Parlament v utorok nerokoval o návrhu na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu NR SR, pretože poslanci neschválili program schôdze. Pokus o svoje odvolávanie vníma Gašpar ako snahu o prekrytie kauzy Šimečkovej matky. Minulý týždeň hovoril aj o opozičnej i mediálnej hystérii voči jeho osobe.

Viac o téme: OdvolávanieTibor GašparPSMichal ŠimečkaOčistec
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