Kolíková o budúcnosti SaS: Strana chce podľa nej do volieb ísť samostatne

BRATISLAVA - Pre stranu SaS je najlepšou cestou, aby išla do ďalších parlamentných volieb samostatne. Uviedla to poslankyňa Národnej rady SR a podpredsedníčka SaS Mária Kolíková. Zároveň potvrdila, že v prípadnej ďalšej vláde by mala ambíciu stať sa opäť šéfkou rezortu spravodlivosti. Vyplýva to z jej vyjadrenia v diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24.
Samostatné SaS
„Ukazuje sa nám ako najlepšia cesta, aby naša strana išla samostatnou cestou. Preferencie nám stúpajú. Ukazuje sa, že politickú prácu robíme dobre. Osobitná vďaka aj predsedovi Branislavovi Gröhlingovi, ktorým smerom sa vybral, ako celú stranu ťahá, aj ľudí, ktorí nakoniec prišli noví a posilňujú celú stranu,“ okomentovala.
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Návrat na ministerstvo
Poslankyňa deklarovala, že má ambíciu stať sa opäť ministerkou spravodlivosti. Odôvodnila to tým, že by rada dotiahla reformy v rámci justície a organizácie súdov. Zároveň predstavila opatrenia v oblasti právneho štátu a boja proti korupcii. Hovorila o potrebe zmeny trestnej politiky. Trestný proces treba mať podľa nej postavený tak, „aby sme vedeli páchateľov pred súd postaviť včas“. Volá aj po zásadnej reforme prokuratúry.
Zmeny v prokuratúre
Hovorila aj o potrebe vyčlenenia zložky prokuratúry pre boj s korupciou a organizovaným zločinom. Zároveň si myslí, že treba obmedziť priestor generálneho prokurátora a posilniť postavenie jednotlivých prokurátorov. Za dôležitú považuje aj zmenu ústavy v časti, ktorá rieši suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. „Sme súčasťou európskeho priestoru a chceme tou súčasťou byť, tak prednosť európskeho práva by tu mala platiť,“ zdôraznila.
Témou bolo aj násilie na ženách a opatrenia voči nemu. Kolíková si myslí, že treba realizovať viaceré kroky v tejto oblasti. Avizovala, že SaS pripravuje súbor opatrení. Volá po lepšej koordinácii všetkých štátnych inštitúcií a zásadnej zmene trestného procesu. Upozornila na to, že na poste ministerky spravodlivosti sa túto zmenu snažila presadiť, no na to, aby to dotiahla do konca, jej chýbal ešte asi rok vo funkcii. „Začala som veľkú zmenu trestného procesu a minister, ktorý nastúpil po mne, ju našiel na stole, ale v nej nepokračoval,“ okomentovala. Zároveň však pripomenula, že ministerstvu sa pod jej vedením podarilo presadiť zákon, ktorý zriaďoval tzv. krajské centrá, ktoré poskytujú pomoc obetiam domáceho násilia. „Bola to zásadná zmena,“ okomentovala. Upozornila aj na dôležitosť ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý podľa nej obsahuje množstvo nástrojov na ochranu obetí domáceho násilia.