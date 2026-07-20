Proces v kauze Očistec pokračuje na ŠTS výpoveďou Bernarda Slobodníka

BANSKÁ BYSTRICA - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý je v kauze taktiež obžalovaný.
Proces v kauze Očistec sa na ŠTS začal 11. mája a senát ho hneď v prvý deň odročil. Dôvodom bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorému súd neskôr vyhovel. Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
V procese figuruje 11 obžalovaných, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR a bývalý policajný prezident Tibor G., niekdajší špeciálny prokurátor Dušan K. či bývalý prezident finančnej správy František I. Medzi obžalovanými sú aj vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marián Z., Róbert K., Milan M. či expolicajt Roman S.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, prijímania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.