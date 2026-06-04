MIMORIADNA dráma na Liptove: Muža ratujú po útoku medveďa, záchranári majú v teréne vážne problémy!

LIPTOVSKÁ ANNA - Na Liptove podľa všetkého došlo vo štvrtok k ďalšiemu útoku medveďa na človeka. Incident sa stal v ťažko dostupnom horskom teréne, kde k zranenému človeku smerovali záchranné zložky vrátane leteckých záchranárov.
Ako informoval portál tnlive.sk, záchranári majú veľký problém dostať sa k zranenému mužovi. K udalosti vyslali vrtuľník aj pozemné záchranné tímy, no zásah komplikuje náročný terén a obmedzený prístup k miestu incidentu. Podľa všetkého mal byť terčom útoku medveďa lesný robotník.
K útoku malo dôjsť v lese
Podľa dostupných informácií napadol medveď muža v lesnom prostredí na Liptove. Na mieste zasahujú záchranné zložky a prebieha snaha čo najrýchlejšie dostať zraneného do bezpečia a zabezpečiť mu odbornú zdravotnú pomoc. Rozsah jeho zranení zatiaľ nebol oficiálne spresnený.
Útoky medveďov na Liptove pritom nie sú ojedinelé. Región v posledných rokoch zaznamenal viacero stretov človeka so šelmou, pričom niektoré skončili vážnymi zraneniami a v minulosti aj tragickými následkami. "Môžem potvrdiť, že sme na miesto vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Zásah aktuálne prebieha," potvrdila televízii Markíza hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
K aktuálnemu prípadu by mali kompetentné orgány poskytnúť bližšie informácie po ukončení zásahu a preverení okolností útoku.
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