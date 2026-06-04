V Maďarsku varujú pred MEDVEĎOM... Tesne za našimi hranicami! Šelmu videl turista, našli sa aj stopy

BUDAPEŠŤ - V maďarskom Národnom parku Aggtelek, ktorý priamo susedí so Slovenským krasom, zaznamenali v uplynulých dňoch hneď dve pozorovania medveďa. Obe hlásenia pochádzajú z lokalít vzdialených len niekoľko kilometrov, takže nie je vylúčené, že išlo o toho istého jedinca.
Podľa informácií, ktoré park zverejnil na sociálnych sieťach, sa prvé pozorovanie odohralo v nedeľu v lesoch medzi Szögligetom a Bódvaszilasom, druhé o deň neskôr v oblasti Égerszögu. Ide o obce, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti slovensko-maďarských hraníc.
V prvom prípade medveďa videl turista, v druhom ho zaznamenal člen stráže národného parku. Nočné stopy naznačujú, že šelma sa v okolí pohybovala už v sobotu, ďalšie pozorovanie prišlo krátko po polnoci.
Národný park dodáva, že už 9. mája zachytila fotopasca v okolí Égerszögu prvého medveďa v tejto sezóne. Najnovšie pozorovania tak potvrdzujú, že šelmy sa v pohraničných lesoch pohybujú aktívne aj začiatkom leta.
Národný park Aggtelek sa rozpestiera na maďarskej strane hraníc a plynule nadväzuje na náš Národný park Slovenský kras. Spoločne tvoria najväčší krasový systém v strednej Európe. Slovensko má pritom jednu z najvyšších populácií medveďa hnedého v Európe, takže prípadná migrácia jedincov cez hranice je úplne bežná.