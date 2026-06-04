Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra školstva Druckera

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za KDH, Hnutie Slovensko a PS chcú iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) v parlamente. Podávajú návrh na jeho odvolanie. Vyčítajú mu zlyhanie systému ePrihlášok. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu by mala byť zvolaná do siedmich dní.
„EPrihlášky sú obludné manažérske zlyhanie a dôkaz nekompetentnosti, ktorý už nemožno prejsť mlčaním. Celé dlhé mesiace sme ministra Druckera upozorňovali, že systém ePrihlášok dopadne zle, nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Ignoroval nás, ironizoval, tváril sa, že všetko má pod kontrolou. Dopadlo to ako vždy pri tejto vláde - úplnou blamážou. Preto musí skončiť,“ skonštatoval poslanec Ján Horecký (KDH).
Opozičníci hovorili o nedostatočnom testovaní systému. Kritizovali tiež to, že sa systém nespúšťal s väčším časovým odstupom od ohlásenia. Zároveň pripomenuli, že na problémy systému viackrát upozornili. „Zlyhaní, ktoré sme evidovali za tie mesiace, bolo množstvo. Od toho, že zle načítaval dáta, zle vykazoval napríklad krajinu žiakov, že tam boli zle nahodené kódy,“ okomentovala poslankyňa Tina Gažovičová (PS).