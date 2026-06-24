Tragédia v rakúskych Alpách: Mladý český horolezec zahynul po páde

Na mieste zasahoval aj vrtuľník. (Zdroj: Bergrettung Salzburg/Kaprun)
VIEDEŇ - 21-ročný muž z Česka zahynul dnes po páde na 3564 metrov vysokej hore Grosses Wiesbachhorn v rakúskom pohorí Vysoké Taury. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na oznámenie horskej služby v Kaprune. Podľa nej Čech zrejme pošmykol pri prechode snehového poľa, jeho spolulezec v poriadku zostúpil.
Nešťastie sa podľa náčelníka miestnej horskej služby Martina Voglreitera odohralo v oblasti skalného výšvihu Unterer Fochezkopf, ktorý sa nachádza vo výške okolo 3000 metrov. Spolulezec zomrelého zostúpil k horskej chate Heinrich-Schwaiger-Haus a privolal horskú službu. Pátracia akcia, ktorú spočiatku komplikovalo krupobitie, začala okolo 17:00 a zúčastnilo sa jej na 14 záchranárov. Telo nakoniec vyzdvihol vrtuľník.