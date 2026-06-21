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Obeťou ohnivého PEKLA je matka dvoch detí: Začala nový život, krutá hra OSUDU... Zabil ju toxický mrak!

Francesca Valentino zomrela pri požiari v Dominikánskej republike Zobraziť galériu (3)
Francesca Valentino zomrela pri požiari v Dominikánskej republike (Zdroj: Repro photo Facebook/Gojko Culibrk, Facebook/Francesca Valentino)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

SANTO DOMINGO - Precestovala svet, hľadala slobodu, lásku aj nový začiatok. Jej príbeh sa dostal až pred kamery, keď s úsmevom vyhlásila "nechávam všetko a mením život". No osud si vyžiadal krutú daň. Francesca Valentino (45), rodáčka z talianskej Caserty, zahynula pri tragédii v Dominikánskej republike, v krajine, ktorá jej kedysi priniesla šťastie.

Francesca prišla o život na pláži v Bayahibe, keď sa snažila uniknúť pred mohutným požiarom, ktorý zachvátil rezort, kde bola ubytovaná. Spolu s ďalšími hosťami utekala smerom k moru do bezpečia, no na pobreží ju zasiahla hustá, toxická vlna dymu.

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Otrava oxidom uhoľnatým jej spôsobila fatálne zlyhanie dýchania ešte pred príchodom záchranárov, píšu noviny Leggo. O pár dní by oslávila 46. narodeniny.

Život medzi Casertou a Karibikom

Bayahibe pre ňu nebolo len dovolenkovým miestom. V Dominikánskej republike kedysi žila, vydala sa za miestneho muža a narodili sa jej dve dcérky, dnes vo veku 4 a 10 rokov. Po rokoch v zahraničí sa rozhodla vrátiť do Talianska, aby bola bližšie k rodine a mohla sa naplno venovať deťom.

Francesca Valentino zomrela pri požiari v rezorte v Dominikánskej republike
Zobraziť galériu (3)
Francesca Valentino zomrela pri požiari v rezorte v Dominikánskej republike  (Zdroj: Facebook/Francesca Valentino)

Usadila sa v centre Caserty, kde ju miestni poznali ako usmievavú, ochotnú a starostlivú ženu, ktorá bola oporou celého susedstva. Po období, keď spolu s bratom viedla malé B&B, sa napokon rozhodla byť „mamou na plný úväzok“.

Francesca Valentino zomrela pri požiari v rezorte v Dominikánskej republike
Zobraziť galériu (3)
Francesca Valentino zomrela pri požiari v rezorte v Dominikánskej republike  (Zdroj: Facebook/Francesca Valentino)

Miestna komunita aj jej rodné mesto sú z tragédie v šoku. Zomrela podľa nich žena, ktorá mala odvahu meniť svoj život a nebála sa začať odznova. Rodina teraz čaká na prevoz jej tela do Talianska, kde sa uskutoční posledná rozlúčka.

Viac o téme: PožiarTragédiaDominikánska republikaFrancesca Valentino
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